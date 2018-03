El pp asegura que los ayuntamientos no podrán cumplir con las políticas sociales en 2009 porque zapatero "los ahoga"

12/11/2008 - 14:13

MADRID, 12 (SERVIMEDIA) Los alcaldes y concejales del PP, que ocupan un escaño en el Congreso de los Diputados, advierten de que en 2009 no podrán llevar a cabo las políticas sociales "que vende" el Gobierno socialista, porque el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, los "ahoga económicamente" al recortar la dotación municipal en los Presupuestos Generales del Estado que se están debatiendo en la Cámara Baja.

El diputado, Jesús Merino, portavoz del área de Administraciones Públicas, y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, lamentaron hoy la situación económica de los ayuntamientos en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en la que dieron cuenta de la reunión celebrada por los alcaldes y concejales del PP presentes en la Cámara.

Para Merino "este es el presupuesto más antisocial y antimunicipalista" de los últimos 30 años de democracia ya que "por primera vez" decrece la aportación a los ayuntamientos en los PGE y lo hace 1,14%.

Merino lamentó que el grupo socialista haya rechazado las enmiendas defendidas por los populares en las que pedían un aumento de la inversión destinada a los gobiernos municipales.

En este sentido, este portavoz popular reprochó a Zapatero que en 2007 "engañase" a los ayuntamientos "diciendo que no había crisis", pues las corporaciones municipales elaboraron sus presupuestos en base a esta información y ahora están endeudados.

Zapatero "tiene ahogados a los ayuntamientos de España algo que va a generar más paro" porque los municipios no podrán cumplir con su oferta pública de empleo, no podrán generar puestos de trabajo y retrasarán sus pagos provocando el cierre de "muchas empresas".

Esta "no es una opinión del PP, es una opinión de los 8.000 ayuntamientos de España, muchos de ellos gobernados por el PSOE", explicó Merino.

En este sentido, los populares advirtieron de que "si se tiene ahogados a financieramente a los ayuntamientos", estos no podrán desarrollar las políticas sociales como venían haciendo hasta ahora y "la culpa no es de los alcaldes" sino de la gestión de Zapatero.

Por su parte, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez , pidió a Zapatero que "no venda" políticas sociales cuando los ayuntamientos que las desarrollan no podrán cumplir con esta tarea porque "no tienen dinero".

Martínez, aseguró que el los ayuntamientos no podrán "pagar las facturas de la luz", que sube un 32%, y tampoco las del agua.

Además, increpó al presidente del Gobierno para que aclarase quién va a construir las guarderías de 0 a 3 años, los centros para mayores, los polideportivos y las bibliotecas.

Para finalizar, los alcaldes populares aseguraron que pedirán una "comisión ejecutiva extraordinaria" para tratar este asunto y reprocharon al presidente de la FEMP, el socialista Pedro Castro, que se "esconda" y "anteponga los intereses" de su partido a los de los ayuntamientos que representa.

