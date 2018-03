Sevilla.- El Ayuntamiento plantea rehabilitar Las Candelarias y San Jerónimo con el mismo modelo de Regiones Devastadas

Aprobado sin alegaciones el documento definitivo del II Plan de Barrios, que contempla 455 millones de euros en 63 actuaciones

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla planteó hoy, dentro de la presentación de los términos de la aprobación del II Plan de Barrios de la ciudad, una rehabilitación en las zonas de Las Candelarias y San Jerónimo con un MODELO (XGMD.MC )similar al que ya se ha aprobado para la restauración integral de las barriadas de Regiones Devastadas y Los Pajaritos.

En rueda de prensa, el concejal de Presidencia y Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), concretó que dicho proceso de rehabilitación no se incluirá dentro del mencionado plan de barrios, si bien la concepción "dinámica" de esta intervención hace posible la inclusión de estas zonas según el nuevo modelo, ya que "hay algunos lugares en los que la rehabilitación no da más de sí".

Con un presupuesto total de 455,4 millones de euros, el II Plan de Barrios contempla un total de 63 actuaciones, destacando los 134 millones que se destinarán a reurbanización viaria, la intervención en unas 4.800 viviendas a lo largo de los cuatro años de vigencia del plan pertenecientes a las zonas de Alcosa, Amate, Bachillera y Palmete, además de las ya mencionadas Regiones Devastadas y Los Pajaritos, con 253 millones de inversión --cantidad de la cual el 60 por ciento será aportada por la Junta-- y 60 millones para poner en marcha 17 nuevos aparcamientos incluidos en el Plan Director.

Gómez de Celis informó de que durante el periodo de exposición del plan, que ha sido de dos meses y diez días, éste no ha contado con ninguna alegación, lo que aprovechó para criticar al grupo en la oposición, el PP, señalando que "no les ha importado nada". "No vale sólo con hacerse la foto si no se da el callo y se pone intensidad", subrayó.

El proyecto será elevado al Pleno del próximo 21 de noviembre, y entre los puntos a destacar se encuentran la inversión pública de 5,40 millones de euros en el Distrito Casco Antiguo o los 11,61 millones de euros destinados a Los Remedios, que hasta ahora no había tenido consignación al haber sufrido obras como la reurbanización de la avenida de República Argentina tras haber finalizado las obras de la Línea 1 del metro.

EL I PLAN DE BARRIOS FINALIZARÁ TOTALMENTE EN 2009

En lo referente a las fechas de ejecución, el edil de Presidencia y Urbanismo explicó que el Consistorio va a seguir contando con los vecinos en la redacción de los distintos planes específicos incluidos dentro del II Plan de Barrios. Así, a lo largo del primer semestre de 2009 comenzarán los trabajos técnicos con los distritos --que deben priorizar las obras--, con la idea de que las intervenciones puedan comenzar "sin solución de continuidad" con el término del I Plan de Barrios.

Precisamente, Gómez de Celis también dio cuenta, dentro de los acuerdos alcanzados en el seno del Consejo de Gobierno de la Gerencia, de la aprobación de un modificado de los proyectos del I Plan de Barrios en La Paz, Doctor Barraquer, Renfe, Las Avenidas, Sector A de Pino Montano, Amate y Aeropuerto Viejo, de tal forma que se puedan continuar las obras previstas para finalizarlas en el año 2009, concluyendo así el plan.

Así, la Gerencia de Urbanismo aprueba un gasto extraordinario de 1,73 millones de euros para atender las obras acometidas no previstas en el proyecto inicial, siendo el incremento imputable a los presupuestos de la propia Gerencia y de la empresa metropolitana de aguas (Emasesa).

Con estos modificados, realizados por peticiones vecinales, el Ayuntamiento alcanzará una inversión total de 9,6 millones para desbloquear los trabajos, de los cuales actualmente se mantienen siete obras abiertas.