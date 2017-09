El pleno de Valencina aprueba crear una comisión de investigación sobre el caso de las atracciones infantiles

1/09/2017 - 11:30

El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla) ha celebrado este viernes un pleno extraordinario, saldado con la aprobación de la comisión de investigación reclamada por los ediles no adscritos y de Construyendo Valencina, sobre las atracciones infantiles instaladas en la reciente Velada de Verano del municipio, pese a carecer de toda la documentación preceptiva para ello, aspecto que según un informe policial habría aceptado la edil de Festejos.

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El asunto parte de un informe de la Policía Local fechado el pasado 28 de julio y recogido por Europa Press, respecto a una inspección en un castillo hinchable instalado en el municipio para la Velada de Verano. Los agentes habrían descubierto que el responsable de esta atracción infantil no contaba con "ninguna documentación en su poder", toda vez que la instalación pertenecía a una empresa que había instalado además "una atracción de camas elásticas, sin que se aporte tampoco la preceptiva documentación".

Según el informe, los agentes entraron en contacto con el Ayuntamiento, llegando a hablar con la edil responsable de la Policía Local, quien según la narración del documento habría manifestado que hablaría "del asunto" con el propio alcalde, el socialista Antonio Manuel Suárez.

Después, y siempre según el informe, los policías contactaron con la concejal de Festejos, María Luisa Beltrán (PSOE), quien habría expuesto que no disponía "físicamente de la documentación del castillo hinchable", pero que había sido "entregada en el Ayuntamiento". Los agentes, ante tal situación, reflejan en su informe que trasladaron a la concejal de Festejos que si deseaba que el castillo hinchable funcionase, ella tendría que "autorizar verbalmente" al responsable de la instalación. Es en esta parte final del documento, en la que los agentes indican que la concejal de Festejos "accede" a dicha solución.

El Gobierno socialista del Ayuntamiento, en minoría y liderado por Antonio Manuel Suárez, defiende de su lado que la concejal de Festejos niega que autorizase el funcionamiento de las atracciones, exponiendo que ha incoado un expediente sancionador contra los responsables de las citadas atracciones, porque "entregaron documentación que se requiere para el montaje" de las instalaciones, pero "no aportaron la totalidad de la documentación exigida".

En cualquier caso, las tres exconcejales del Grupo popular actualmente declaradas capitulares no adscritas, las dos ediles del Grupo conformado por Construyendo Valencina e IU-CA y el concejal que formaba parte de este grupo en representación de IU-CA, también no adscrito en estos momentos, solicitaron la convocatoria de un pleno extraordinario, para crear una comisión de investigación sobre estos "graves hechos".

"DEPURAR RESPONSABILIDADES"

Considerando que "el permiso lo concedió la concejal" de Festejos, "con el visto bueno del alcalde, que se encontraba a su lado en el momento de la actuación de oficio de la Policía Local", estos concejales reclaman "depurar las posibles responsabilidades".

Precisamente por ello, la propuesta de estos ediles, en torno a la cual ha girado el mencionado pleno extraordinario celebrado este viernes por el Ayuntamiento de Valencina, contempla como primer punto la creación de la citada comisión de investigación para depurar las "posibles responsabilidades", así como más puntos en demanda de que la comisión se constituya en un plazo de cinco días hábiles; que la Presidencia de la comisión no recaiga en ningún miembro del Gobierno local; sesiones de libre acceso para los vecinos y que se reclame la dimisión del "cargo político" sobre el que recaigan las responsabilidades.

Durante el debate plenario, según han informado a Europa Press la concejal no adscrita Nuria Jiménez y el ya único concejal del PP, Ramón de la Cerda, el Grupo socialista habría promovido enmiendas a la propuesta inicial, para modificar el título de la comisión de investigación y retirar los puntos relativos a la Presidencia de la comisión, el carácter de las sesiones o la reclamación de dimisión, si bien los concejales promotores de la propuesta de comisión de investigación no habrían apoyado dicha enmienda y la misma no ha prosperado.

APROBADA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Dado el caso, ha sido sometida a votación la propuesta con todos sus puntos y su redacción original, un documento finalmente aprobado con el voto a favor de los cuatro ediles no adscritos, las dos ediles de Construyendo Valencina y el único concejal del PP, toda vez que los cinco ediles socialistas y el único edil de Mayoría Democrática han votado en contra.

Así las cosas, aunque los socialistas apoyaban la idea de crear una comisión de investigación sobre el asunto, finalmente han votado en contra al no respaldar el resto de aspectos incluidos en la propuesta inicial y no prosperar su enmienda. Al respecto, la concejal no adscrita Nuria Jiménez ha defendido el contenido íntegro de la propuesta aprobada, porque si el alcalde presidiese la comisión, se daría una situación en la que sería "juez y parte". Además, avisa de que en su enmienda, los socialistas proponían investigar qué miembro de la Policía Local había "filtrado" el informe sobre las atracciones infantiles.

Ramón de la Cerda, de su lado, ha opinado que cada uno de los puntos de la propuesta debería haber sido votado por separado, precisando que aunque él apoya la creación de la comisión de investigación, no respaldaba el resto de aspectos de la propuesta porque "no se atienen a ley". En ese sentido, ha considerado que los promotores de la propuesta han facilitado que el PSOE "impugne" lo acordado, motivando que la comisión de investigación se paralice en el futuro. "Es una torpeza. No es serio", ha dicho.