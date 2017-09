C-LM pide explicaciones por la posible concesión de 540 hectómetros a regantes murcianos del Tajo-Segura

La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, se ha hecho eco de una denuncia de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche en Talavera de la Reina en la que alertan que el Ministerio de Agricultura han querido dar salida en el mes de agosto a las concesiones de agua de los regantes murcianos del trasvase Tajo-Segura por 540 hectómetros cúbicos.

TOLEDO, 1 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, García Élez ha pedido que estos expedientes no continúen "no por capricho de Castilla-La Mancha", sino "en base a la legalidad", ya que este tipo de concesiones "no se puede hacer, porque el expediente está caducado".

Según ha detallado, estos expedientes tienen un máximo de 18 meses para ser resueltos, y debido a que se iniciaron en 2007, ese plazo ha expirado "y está caducado", por lo que "habría que derogar toda la legislación planteada para ese expediente, su plan y su decreto".

"Es una ilegalidad que pretendan desde la Confederación Hidrográfica del Segura utilizar agua que es de la Confederación del Tajo y pertenece a la cuenca cedente. Se está violando el derecho preferente de la cuenca cedente", ha abundado.

En este punto, ha pedido a los regantes de Murcia que "sean conscientes de que el Tajo está seco" y de que el trasvase "no es la solución para ninguna comunidad".