Cs inaugura curso político con múltiples críticas a Ahora Madrid por "enchufismo, despotismo y falta de participación"

1/09/2017 - 12:47

Alertan de que Madrid será "la ciudad del atascazo" en septiembre y octubre

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid ha dado por inaugurado este viernes el nuevo curso político con duras críticas al Gobierno municipal de Ahora Madrid, a quien ha acusado en reiteradas ocasiones de "enchufismo, despotismo y falta de participación".

En una rueda de prensa en la que han estado presentes los siete ediles de la formación, la portavoz, Begoña Villacís, ha criticado las ganas que tiene el Gobierno de Manuela de Carmena de "dificultar la vida a los madrileños". En este punto, Villacís ha indicado que obras como la del puente de la avenida del Mediterráneo se podría haber realizado en agosto y no ahora, algo que considera "no es una casualidad".

"Pensamos que esto no es una casualidad, sino que está orquestado para dificultar la vida a los madrileños... vamos a tener más problemas, ya no solo por todos los radares, sino que vamos a batir el récord en multas", ha expresado.

Por ello ha indicado que Madrid será en septiembre y octubre "la ciudad del atascazo" debido a estas obras que no se han realizado en el mes de agosto. Para la portavoz del grupo naranja los "atascazos" no son buenos para la contaminación, por lo que la capital verá también cómo aumentan los índices de contaminación "por unas políticas ambientalistas que no lo son".

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))