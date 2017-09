Ramón Ruiz: "Nadie me ha pedido que me marche"

1/09/2017 - 12:52

Recuerda que el pacto de Gobierno "se hizo entre partidos", PRC y PSOE, pero "en unas condiciones"

SANTANDER, 1 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, el socialista Ramón Ruiz, ha asegurado hoy que a él "nadie le ha pedido que se marche", ni el secretario general de su partido en Cantabria, Pablo Zuloaga, ni el presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla (PRC), al que ha recordado que "el pacto" de Gobierno "se hizo entre partidos", PRC y PSOE, pero "en unas condiciones".

Cuestionado por su posible cese como consejero dentro de los cambios que podría haber planteado el recientemente elegido líder socialista, Pablo Zuloaga, para esta segunda mitad de legislatura, Ruiz, afín a la exsecretaria general del PSOE y actual vicepresidenta y consejera del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, ha asegurado que necesitaría "argumentos" y "razones de peso" para hacer que se marchara.

"No, no,; yo aferrarme al cargo, no. Yo, si me dan argumentos y razones de peso, perfectamente", ha aclarado Ruiz, quien ha expresado su "respeto absoluto" a Zuloaga, "su" secretario general.

Y respecto a la posibilidad de que Zuloaga ya hubiera pedido a Revilla que le cesara en el cargo como publican este viernes algunos medios de comunicación, Ruiz ha asegurado creer "a pies juntillas" las informaciones de la prensa pero opina que "lo primero" que debería hacer quien no le quiera en el cargo es decírselo.

Ruiz se ha mostrado "abierto" a "cambios de mejora" en su Consejería pero ha asegurado que por parte de Zuloaga, con el que se reunió hace unos días, no ha recibido ninguna propuesta de para ello, y por eso ha insistido en "poner en duda" la pertinencia de que cambios en las personas que componen su equipo "sin alguna argumentación sólida" si "no hay cambio de políticas".

El titular de Educación ha reconocido que en una reunión con Zuloaga se le trasladó el deseo de hacer "cambios" en su Consejería, pero oficialmente no se le dijo cuáles o a qué personas, aunque sabe que hay algunas "en discusión".

Ruiz ha señalado que solo estaría dispuesto a hacer cambios en las personas si hubiera "argumentos sólidos" de que están realizando una "mala labor".

El consejero ha asegurado que las personas de su equipo trabajan "a destajo", "muchas horas" y fines de semana, y por ello cree que tiene que "defender su trabajo". "No sería un buen jefe si no defendiera al equipo que me está sacando el trabajo", ha dicho.

En este sentido, Ruiz ha concluido el capítulo de respuestas sobre este asunto en la rueda de prensa con un "a día de hoy estoy aquí". Sin embargo, y en tono de broma, ha añadido que "espera que no fuera la última rueda de prensa" con los periodistas, a los que, "por si lo fuera", les ha asegurado estar "muy agradecido" por el trato "amable" a su departamento.