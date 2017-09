El Sindicato Médico Andaluz califica de "ridícula" la estrategia de renovación de Atención Primaria anunciada por Díaz

1/09/2017 - 12:59

Según los profesionales, la noticia ofrecida por la presidenta de la Junta, de contratar a casi 400 profesionales entre médicos, enfermeros, matronas y trabajadores sociales, "supone sólo un refuerzo del 2%

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Médico de Andalucía (SMA), tras el anuncio de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de acometer una "estrategia ambiciosa de renovación", con el objetivo "claro y nítido" de fortalecer la Atención Primaria, la ha calificado este viernes de "ridícula" al entender que, la "medida estrella" de contratar a casi 400 profesionales, "no conllevará mejora alguna de la dramática situación de la Atención Primaria andaluza".

En opinión de los profesionales médicos, que llevan años denunciando la "penosa" situación de miles de profesionales que tienen que atender a sus pacientes en tan sólo tres o cuatro minutos, la única forma de mejorar la Atención Primaria es "dar tiempo y medios a los profesionales; ampliar suficientemente la plantilla y dejar que los criterios clínicos primen sobre los criterios de gestión, ocupándose más del ciudadano y del profesional".

"No es la primera vez que oímos cosas como éstas a nuestra presidenta o a la consejera o consejero de turno y poco después vemos como la atención primaria vuelve a ser olvidada y abandonada en una situación que ya podríamos calificar de dramática", afirman desde el SMA.

"Desde el sindicato llevamos años denunciando la penosa situación de miles de profesionales que tienen que atender a sus pacientes en tres o cuatro minutos; sin medios, obligados a rellenar tediosos programas informáticos que consumen por sí solos todo el tiempo disponible para el paciente", explican.

Y, sobre todo, "teniendo que cumplir unos objetivos económicos que les impiden derivar pacientes o recetar lo que ellos consideran necesario", subrayan.

Para el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Carrasco, "la implantación de una solución seria y eficaz no admite ya mucha demora y los paños calientes no sirven más que para retrasar, levemente, la anunciada muerte de la Atención Primaria en Andalucía".

"No es en absoluto una afirmación demagógica o catastrofista", dice. "Es imposible atender bien a un paciente en tan pocos minutos, casi no da tiempo a acceder a su historia clínica informática y mucho menos a explorar o auscultar si fuera necesario".

"No somos magos señora presidenta", dicen los profesionales médicos al respecto quienes explican que no pueden adivinar la enfermedad de nadie sin dedicarle tiempo a la historia y la exploración; no podemos aliviar a nadie ni facilitarle un estudio completo con las terribles restricciones a la prescripción o la derivación que nos imponen".

El presidente del Sindicato Médico expone que, en esta ocasión Díaz "ha ido un poco más allá" al hablar de una "estrategia ambiciosa" , dando alguna cifra como "casi 400 profesionales, entre los que se encuentran médicos de familia, pediatras, enfermeros, matronas y trabajadores sociales".

"Es decir", continúa, "habla de un refuerzo poco mayor del 2 por ciento, ya que según la propia web del SAS, la plantilla de estos colectivos era en 2015 de unos 15.000 profesionales". "Si éste es su concepto de plan ambicioso, ahora entendemos porque seguimos a la cola de España después de tanta 'Andalucía imparable', tanto autobombo, tanta megalomanía y tanta excelencia".

Los números que ofrecen son "ridículos" y no merecen otro comentario, explica Carrasco quien afirma que "ni siquiera vamos a entrar en otras valoraciones ya que, con estas cifras por delante, no vamos arreglar nada". "Todo seguirá igual y pasará como ocurre con la Educación, la otra gran joya de la corona, la otra gran falacia: seguiremos afirmando que nuestro sistema público es de los mejores de Europa mientras que los estudios objetivos a nivel europeo nos sitúan en los últimos lugares, en una pésima situación".

En relación a las puertas giratorias, el Sindicato Médico de Andalucía afirma que, "por mucho que la presidenta de la Junta de Andalucía se indigne y lo niegue, lo cierto es que existen ya que, no hay director gerente en el SAS, ni cargo directivo, salvo los disidentes o caídos en desgracia, que no haya sido recolocado por muy mal que lo haya hecho".

Sin embargo, resaltan, "no son estas las puertas giratorias que más nos preocupan". "Las que son realmente importantes son esas puertas giratorias virtuales que hacen que los pacientes entren y salgan del sistema una y otra vez sin conseguir solución a su problema, que tengan que acudir varias veces a un Centro de Salud sin que su médico lo derive al especialista por miedo a incumplir los objetivos; que entren y salgan de las listas de espera quirúrgica con la excusa de la reevaluación, mientras ven como no llega nunca la fecha de la cirugía".

"Esas puertas giratorias sí que existen y son esas las que hay que derribar", insiste el SMA, quien añade que con 400 profesionales entre médicos, enfermeras, matronas, pediatras y trabajadores sociales, lo único que se hará desaparecer son nuestras esperanzas de una sanidad pública de calidad".