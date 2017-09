Ortiz (PPCV): "La Comunitat sigue en pie única y exclusivamente por el Gobierno de Mariano Rajoy, no por Puig y Oltra"

1/09/2017 - 13:05

La secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, ha afirmado este viernes que la Comunitat Valenciana "sigue en pie única y exclusivamente por el Gobierno de Mariano Rajoy" y no por el presidente y vicepresidenta de la Generalitat, Ximo Puig y Mónica Oltra, y ha citado como ejemplos herramientas como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA); las inversiones en carreteras, vías, el Corredor Mediterráneo, puertos y aeropuertos y los "millones invertidos en políticas sociales, de vivienda, dependencia, industria o economía".

VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)

La dirigente 'popular' ha subrayado durante la Interparlamentaria del PPCV celebrada este viernes en València que la Comunitat es "una parte esencial de España, leal, trabajadora y solidaria como la que más, y necesita un Gobierno español que la comprenda, que la estimule y proteja, el Gobierno de Mariano Rajoy".

"Los valencianos sufrimos un Gobierno de un partido socialista desatado, destrozado y desnortado, de la mano de los radicales de Compromís" que "en dos años ha dejado muy claro para quién quería gobernar y para quiénes no", ha aseverado.

Ortiz ha recalcado que el Ejecutivo valenciano "ha demostrado que lo único que quería era tirar al PP, poder para controlar instituciones, oficinas, consejos, empresas públicas o agencias donde colocar enchufados que puedan expandir sus ideas radicales en una sociedad que no comulga con ellas". "Quieren el poder para perpetuarse en él", ha añadido.

No obstante, ha asegurado que "la mayoría de la sociedad valenciana no piensa como ellos, no está con ellos, pero no se rinden, aspiran a controlar esa sociedad valenciana del mañana, de ahí sus dos obsesiones en las que invierten mucho tiempo y esfuerzo: imponer un modelo educativo y abrir una nueva televisión publica". "Siempre control, siempre propaganda, siempre contra la libertad", ha resumido.

Asimismo, ha añadido que el PPCV tiene "un grupo parlamentario fuerte formado por 30 valientes que no dejan un solo debate sin ganar", así como "una líder única", la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, "que hizo recuperar la ilusión en los peores momentos".

Por su parte, el presidente de la gestora del PP en València, Rubén Moreno, ha defendido que la Comunitat "se siente orgullosa de ser parte fundamental de España". "No tenemos ningún complejo ni duda sobre nuestra identidad", ha afirmado.

"Todos los partidos tienen un punto de fractura, pero eso es su problema, no puede ser el nuestro, la gente quiere que resolvamos sus problemas, no los nuestros internos", ha apostillado, antes de advertir de que "este otoño será difícil para todos, pero que si fuera fácil, hubieran llamado a otros". "Podemos caer siete veces pero nos levantamos ocho", ha zanjado.