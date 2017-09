Sucesos.-Sanz apela a la prudencia y a esperar el resultado de la investigación en el caso de la menor agredida

1/09/2017 - 13:16

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha apelado este viernes a la "prudencia" y esperar el resultado de la investigación en el caso de la menor de 14 años supuestamente agredida en Granada por un joven de 27 años.

JAÉN, 1 (EUROPA PRESS)

Ha precisado que la orden de alejamiento no era por violencia de género y ha agregado que "se está hablando de agresión sexual", punto en el que ha considerado que se debe "esperar al informe porque parece que el informe forense determina otras cuestiones".

Así lo ha indicado en Jaén, tras asistir a la Junta Local de Seguridad extraordinaria y a preguntas de los periodistas sobre este suceso ocurrido el pasado miércoles y sobre el que ha apuntado que está previsto que el detenido como presunto autor pase "esta tarde" a disposición judicial.

Ha precisado, además, que contaba con una orden de alejamiento sobre la menor, "pero no es por violencia de género", de manera que sus características "no son las que todos nos referimos y habitualmente" estos casos, sino que "los mecanismos de reacción se planifican con otras circunstancias porque en ese caso estamos hablando no de violencia de género".

"Luego creo que hay que ser prudente a la hora de sacar las conclusiones sobre los hechos y cómo se han producido. Hay que esperar al final de la investigación. Ya se está hablando de agresión sexual. Hay que esperar al informe porque parece que el informe forense determina otras cuestiones", ha comentado.

El delegado del Gobierno en Andalucía ha incidido en la necesidad de someterse a los informes forenses, que "parece que en ese sentido ya han descartado algunos hechos que parece que se dieron por ciertos".

Junto a ello, ha señalado que "también hay que ver si las circunstancias son de que quedaran voluntariamente, de manera mutua ambas personas para encontrarse". Ha añadido que "otra cosa es los antecedentes que tuviera" el detenido, "donde al parecer pudiera existir otro hecho donde esta persona hubiera estado involucrada con otra acción que hubiera motivado otras decisiones judiciales, pero son de otro caso distinto".

Así las cosas, ha instado a esperar a conocer el desarrollo de la investigación en el marco de una instrucción que se lleva a cabo en el ámbito judicial. "Esperemos a la información que se nos dé definitivamente por parte de la investigación para sacar las conclusiones de cuáles fueron los precedentes, los hechos para quedar, para no quedar, encontrarse... Prefiero ser siempre prudente a la hora de valorar los hechos sin tener cerrada la investigación", ha destacado Sanz.

CONTINÚA GRAVE EN EL HOSPITAL

La menor de 14 años continúa grave, pendiente de evolución, en la UCI del Hospital Materno-Infantil, con "múltiples" heridas incisas producidas con un arma cortante. Fuentes sanitarias consultadas por Europa Press han informado de que el equipo de cirujanos vasculares que intervinieron este jueves en los tejidos afectados por las heridas que la joven de diversa gravedad que presenta en abdomen y cuello salió satisfecho de la operación, si bien está pendiente de su evolución.

Mientras tanto, fuentes de la Policía Nacional ha informado a Europa Press de que su Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional continúa la investigación para aclarar la supuesta agresión, estando detenido por estos hechos un joven de 27 años, con el que la chica había mantenido una relación, considerándose el caso desde un primer momento como violencia de género.

El detenido permanece en la mañana de este viernes en las dependencias de la Comisaría de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, a la espera de que finalicen estas pesquisas policiales para ser puesto a disposición judicial, en un plazo máximo de 72 horas desde este miércoles, cuando fue detenido.

Según indicaron fuentes cercanas a la investigación, la chica apareció en un chalet en construcción en el barrio del Cerrillo de Maracena de Granada capital con cortes en el cuerpo, y una herida más profunda, después de que los vecinos, que escucharon sus lamentos desde aproximadamente las 5,30 horas de este pasado miércoles, dieran aviso a los servicios de Emergencias tras comprobar que no eran los de otra vecina con la que la habían confundido.

La menor habría estado en paradero desconocido al menos desde el martes por la tarde, y el supuesto agresor tenía una orden de alejamiento, que le fue interpuesta tras una denuncia de la madre de ella, que también está registrada como usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer, donde acudió a recibir información especializada y solicitar ayuda ante la preocupación que le suscitaba la diferencia de edad entre su hija y el joven.