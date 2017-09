El PP-A critica la "zancadilla" de la Junta con el modelo de escuelas infantiles, que supone "vacantes y abonar más"

1/09/2017 - 13:21

Insta a Díaz a "sentarse ya con el sector" y llevarán una moción al Parlamento para "dar seguridad y garantía a esta etapa educativa"

MÁLAGA, 1 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, María Francisca Carazo, ha criticado este viernes "la zancadilla" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "a la conciliación, a las escuelas infantiles, y a sus trabajadores", asegurando, además, que el nuevo modelo trae, entre sus efectos, que "se pueden multiplicar a lo largo del curso", "más vacantes, recortes, familias que van a tener que abonar más y más riesgo para la continuidad de esos negocios".

Según el PP-A, el curso comienza con "80.000 familias andaluzas que van a tener que pagar más por esa plaza en la escuela infantil", además, ha dicho, el sector ha cifrado "en un 23 por ciento las plazas desocupadas libres que no cubren las familias en esta etapa educativa".

Carazo, en rueda de prensa en Málaga, ha criticado a Díaz, de la que ha dicho, "va a pasar a la historia de la Autonomía como la primera presidenta mujer", pero, también, "y por desgracia, como la que puso la mayor zancadilla a las mujeres andaluzas en la conciliación y a las mujeres andaluzas trabajadoras de las escuelas infantiles, que viven con inseguridad e incertidumbre su futuro".

En el comienzo del curso de las escuelas infantiles, que tiene lugar este viernes, el PP-A ha puesto en valor esta etapa educativa, ya que "no sólo es herramienta de conciliación, es el primer paso del sistema educativo".

Asimismo, ha criticado el decreto del modelo de cero a tres años aprobado por la Junta, "sin consenso, sin acuerdo con las principales patronales que representan a las escuelas infantiles de Andalucía, ni con los trabajadores y tampoco con la mayoría del Parlamento", sino que se aprobó por el PSOE "y la complicidad de Ciudadanos".

Ha recordaron que el PP-A ya advirtió de que el modelo "iba a suponer un fiasco, un paso atrás para esta etapa, para la conciliación de familias andaluzas, y que no podía aprobarse sin contar con acuerdo de la mayoría".

Por ello, ha lamentado que ya están los primeros "efectos y consecuencias", insistiendo en que supone "nuevos recortes, en la educación en Andalucía y más desigualdad para las familias", al tiempo que "supone también una zancadilla para la conciliación de las familias".

En este punto, ha afirmado que el curso comienza sin que la Junta "haya pagado a las escuelas infantiles la mensualidad de agosto, que debería haberse abonado antes del 31 de julio", cuestionándose "¿Cuándo piensa hacerlo el Gobierno andaluz": No obstante, ha lamentado que "esto no es nuevo", apuntando que "las escuelas sí que han tenido que pagar los alquileres de los centros, los sueldos de los trabajadores y Seguridad Social, adelantando lo que no recibe del Gobierno andaluz".

COMIENZO DEL CURSO

De igual modo, ha incidido en que el curso para la etapa de cero a tres años comienza "con más vacantes y plazas libres": "La excusa del Gobierno andaluz para aprobar el decreto era aumentar el numero de plazas en 15.000 en las escuelas infantiles de toda andaluz", pero el sector cifra "en un 23 por ciento las plazas desocupadas libres que no cubren las familias en esta etapa educativa".

También, ha continuado, el curso comienza "con alegaciones --de las familias-- sin responder" por parte de la Junta, criticando que "a día de hoy no saben cuánto van a tener que abonar por las plazas de sus hijos". "Las familias han matriculado a ciegas, sin conocer lo que tenían que abonar y sin conocer bonificaciones".

También ha dicho que las familias van a tener que pagar más por la plaza. Como ejemplo, en este punto, ha afirmado que hay familias que van a pagar hasta el doble que el curso pasado por el mismo servicio, por la misma plaza en la misma escuela infantil, por lo que "son muchas las familias que están renunciando a esas plazas", ha lamentado.

Para la dirigente 'popular', "se trata de una zancadilla importante y una nueva zancadilla a la conciliación y las escuelas y sus trabajadores, especialmente, a las trabajadoras".

"Zancadilla de Díaz a la conciliación, a las mujeres que necesitan una escuela infantil, una escuela de guardería para poder trabajar, y a las trabajadoras de las escuelas infantiles que hoy desconocen cuál es su futuro, puesto que si quedan plazas libres la incertidumbre es alta", ha dicho.

En este sentido, ha criticado que la Junta "ha mirado para otro lado desde el principio", volviendo a criticar, entre otros, la "desigualdad" que se produce, ya que los niños que nazcan en Andalucía a partir del 15 de septiembre "no van tener oportunidad esos niños y familias de tener bonificada una plaza. Se van a ver condenados por Susana Díaz a pagar la totalidad de la plazas", ya que, ha recordado, con el anterior modelo la convocatoria era "durante todo el año", lo que supone "un recorte importante".

INICIATIVA

Frente a ello, Carazo ha explicado que en el primer pleno en el Parlamento el grupo 'popular' va a presentar una moción con la que se persigue "dar seguridad y garantía a esta etapa educativa, a las familias".

Entre otros, solicitarán "esa convocatoria abierta de ayudas a las familias que puedan optar a tener bonificada la etapa infantil, pedimos que se revisen las tablas de bonificaciones, porque entendemos que da en el bolsillo de las familias de renta media que necesitan una plaza para poder seguir trabajando y poder conciliar la vida laboral".

También han pedido a Díaz que "hay que escuchar más", ya que "no se puede cambiar un modelo de espaldas al sector". Por ello, en la iniciativa también van a pedir que "se siente a negociar ya con el sector, que hace más de un año y medio que no convoca".

Así, instan a que se convoque de manera urgente la mesa sectorial "para poder plantear un nuevo modelo de educación infantil que garantice el futuro de las escuelas y donde las familias que lo necesiten para conciliar puedan optar a una plaza en condiciones", ha concluido.