Cs inaugura curso político con múltiples críticas a Ahora Madrid por su "enchufismo, despotismo y falta de partici

1/09/2017 - 13:24

Alertan de que Madrid será "la ciudad del atascazo" en septiembre y octubre

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid ha dado por inaugurado este viernes el nuevo curso político con duras críticas al Gobierno municipal de Ahora Madrid, a quien ha acusado en reiteradas ocasiones de "enchufismo, despotismo y falta de participación".

En una rueda de prensa en la que han estado presentes los siete ediles de la formación, la portavoz, Begoña Villacís, ha criticado las ganas que tiene el Gobierno de Manuela Carmena de "dificultar la vida a los madrileños". En este punto, Villacís ha indicado que obras como la del puente de la avenida del Mediterráneo se podría haber realizado en agosto y no ahora, por lo que considera "que no es una casualidad".

"Pensamos que esto no es una casualidad, sino que está orquestado para dificultar la vida a los madrileños... vamos a tener más problemas, ya no solo por todos los radares, sino que vamos a batir el récord en multas", ha expresado.

Por ello ha indicado que Madrid será en septiembre y octubre "la ciudad del atascazo" debido a estas obras que no se han realizado en el mes de agosto. Para la portavoz del grupo naranja los "atascazos" no son buenos para la contaminación, por lo que la capital verá también cómo aumentan los índices de contaminación "por unas políticas ambientalistas que no lo son".

POLIDEPORTIVOS

Respecto al proceso de selección que prepara el Ayuntamiento de Madrid para homologar el personal laboral en funcionario de los polideportivos, Villacís ha indicado que de este modo "tejen, afianzan y amplían su red clientelar".

"Los centros deportivos, el director que lleva trabajando ahí ya 20 ó 30 años no les vale", ha criticado. La portavoz de Cs ha reconocido que estos directores tienen que tener una titulación determinada, pero que "con una serie de horas eso se convalida". "Los van a quitar del medio para poner a los suyos, en lugar de hacer un concurso", ha expresado.

Por ello, ha criticado que Ahora Madrid "ya no tenga ni pudor ni freno ni nada" en la labor de "enchufar a los suyos para perpetuarse".

"EL AYUNTAMIENTO DESCONOCE LAS CIFRAS"

Otro de los asuntos que los ediles naranjas han puesto sobre la mesa ha sido la limpieza de la capital. Villacís ha aseverado que las cifras que ofreció ayer la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, "no son ciertas".

"Se necesitan 2.000 trabajadores para limpiar la ciudad; ahora contratan a 800 cuando en enero hablaban de 1.000; y de estos, 400 estaban contratados", ha expresado la portavoz del grupo.

Además, Begoña Villacís ha relatado cómo su Grupo envío una pregunta al Consistorio para tener constancia de los trabajadores que limpian Madrid y no obtuvieron respuesta. "El Ayuntamiento no sabe esta cifra, no lo sabe", ha criticado, para añadir a continuación que "los madrileños verán que su ciudad no ha estado más limpia, sino que ha estado más sucia".

ASENTAMIENTOS ILEGALES Y OKUPACIÓN

Ciudadanos ha explicado también cuáles serán los aspectos en los que serán más combativos. Uno de ellos, los asentamientos ilegales. Para Cs, Ahora Madrid "no hace nada". "Ha habido incendios en algunos de ellos, y no nos parece que la forma de permitir eso sea lo más humano", ha criticado.

A pesar de que han reconocido no ser "fans" de las Mesas de Trabajo, Villacís ha recordado que ellos apostaban por una para tratar los asentamientos ilegales, pero Ahora Madrid "no quiere" trabajar.

También ha alertado Villacís sobre la "contestación vecinal" se van a encontrar los "microbarrios" propuestos por el Gobierno municipal. "Que se concentre en sitios concretos a los más vulnerables va a tener consecuencias... Nosotros propusimos la dispersión, porque nos parece mala idea que se creen bolsas de vivienda vulnerables", ha expresado.

Otro de los problemas que presenta la ciudad a juicio de Cs es la okupación, algo que a su juicio Ahora Madrid "no sabe ver". "Ahora Madrid no sintoniza con el pensar de la ciudadanía; estuvimos hace poco en el barrio de Villaverde, y había vecinos que nos dijeron que no se iban de vacaciones por temor a que les okuparan las viviendas", ha indicado.

Begoña Villacís ha remarcado que su formación defiende "no solo la propiedad privada" sino "que la gente viva como tiene que vivir".