C's asegura que no se pueden aprobar unos presupuestos cuando "se han incumplido flagrantemente" los del año anterior

1/09/2017 - 13:28

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha asegurado que a día de hoy el voto de su partido a los presupuestos de 2018 sería "no". Eso no quiere decir, ha explicado, que renuncien a sentarse en la mesa de negociación, pero "no se pueden aprobar unos presupuestos cuando se han incumplido flagrantemente los del año anterior".

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

Sánchez ha incidido que "prácticamente no se ha cumplido ninguna de las enmiendas" que la formación naranja introdujo en las cuentas de la Comunidad y ha recordado al Ejecutivo que tienen 4 meses para cumplirlas. Dichas enmiendas estaban relacionadas con temas de carreteras, centros de salud, Sanidad y colegios.

El portavoz de Ciudadanos ha recordado que fue el Gobierno regional el que puso en marcha los presupuestos participativos para que los ciudadanos decidieran dónde asignar las partidas; "es falta de voluntad política del PP", ha añadido.

Por parte de los 'populares', el portavoz del grupo parlamentario, Víctor Manuel Martínez ha asegurado que inician el curso con "mucho optimismo, porque vamos en la senda positiva".

"Tenemos que aprovechar la inercia, confiemos en seguir trabajando, seguir negociando y llegando a acuerdos beneficiosos para la Región", ha concluido.