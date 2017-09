Gobierno canario y siete sindicatos sellan el reconocimiento de sexenios que iguala al profesorado con otras CCAA

1/09/2017 - 13:40

El Gobierno de Canarias y siete centrales sindicales han rubricado este viernes el acuerdo sobre el nuevo modelo retributivo de los profesores no universitarios del archipiélago que reconoce los sexenios, vinculados al cumplimiento de objetivos de formación, y los iguala a los profesores de otras Comunidades Autónomas.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 (EUROPA PRESS)

Este nuevo modelo, que empezará a aplicarse a partir del 1 de enero, se irá elevando progresivamente hasta alcanzar los 80 millones anuales a partir de 2022, con subidas que oscilan entre los 30,25 euros al mes y los 489 euros, en caso de que un profesor alcance el máximo de cinco sexenios.

Este acuerdo se incluye dentro del Plan de Reconocimiento Profesional y Social del Profesorado, y valora también la función de tutoría, el ejercicio de cargos directivos o la asistencia psicológica y jurídica gratuita.

En el acto, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ha destacado "la lealtad y el compromiso" de la Consejería y los sindicatos por cerrar un acuerdo que se inició "con dificultades" en 2008, al tiempo que ha precisado que es un "buen acuerdo" pero aún "insuficiente" para resolver todos los problemas de la educación canaria.

En esa línea, ha resaltado que para su Ejecutivo, la educación es una "prioridad" tras varios años de crisis económica, resaltando que esta medida forma parte de un "plan más ambicioso" conformado por el reconocimiento social del profesorado, la implantación del bilingüismo o la mejora de equipamientos e infraestructuras.

La consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, ha valorado la firma de los grandes sindicatos del sector educativo, remarcando que el plan ha sido "informado y consensuado", y aún sigue "abierto", porque "queda mucho por trabajar".

José Ramón Barroso, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), ha valorado la puesta en marcha de los complementos que ayudarán a paliar la pérdida de poder adquisitivo que arrastran los profesores desde 2008.

Ha aclarado que su organización impulsó el proceso en 2014 con demandas jurídicas apoyadas por más de 5.000 profesores, y destacado que, no obstante, han presentado voto particular porque creen que hay "aspectos no muy claros" que se deben ir desarrollando.

Además, ha comentado que este acuerdo puede dar paso a un inicio de curso "prometedor" y con más "motivación" de los docentes, avanzando que CCOO seguirá reclamando la vuelta a las 18 horas lectivas y el descenso de la burocracia.

Pedro Crespo, de ANPE, ha comentado que este acuerdo representa un "día histórico" para el profesorado de las islas porque "se ha dado un gran paso", tanto desde el punto de vista retributivo como por la consideración social y profesional.

VOLVER A LAS 18 HORAS LECTIVAS

Gerardo Rodríguez, portavoz del STEC-IC, ha limitado su apoyo a la mejora retributiva de los profesores, un acto de "justicia y necesidad", incidiendo en que el sindicato "va a seguir luchando" para obtener nuevas mejoras laborales como la bajada de las horas lectivas o el reconocimiento de la educación de cero a tres años.

José Ángel Amador, de Insucan, ha señalado que su organización ha venido reclamando los sexenios desde 2008, y ya conseguidos, ha avanzado que hay que "continuar trabajando" para obtener otras mejoras como el reconocimiento de la maternidad en interinas o el aumento del presupuesto anual de la Consejería.

Fran Bautista, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, ha comentado que este acuerdo "no lo es todo" pero sí marca un "principio" para mejorar las condiciones laborales de los profesores en un momento en el que "se está jugando el futuro de los docentes".

El acuerdo también ha sido rubricado por representantes de Sepca y Co.bas.