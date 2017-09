Consell.- El Govern fija el techo de gasto de 2018 en 4.086,5 millones de euros, un 6,43% más que en 2017

1/09/2017 - 13:51

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el límite máximo de gasto no financiero para 2018 en Baleares, que queda fijado en 4.086,5 millones de euros.

PALMA DE MALLORCA, 1 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, donde ha explicado que esta cantidad supone un incremento del límite máximo de un 6,43% respecto a 2017 (246,9 millones más).

De este modo, el límite de gasto no financiero se ha incrementado en 737,33 millones desde 2015, un 20,7% más.

En cuanto a la previsión de ingresos no financieros del Govern, aumentan en 451,49 millones (un 12,6% más) hasta los 4.027,78 millones. La financiación autonómica (2.558,23 millones) supone la mayor parte, un 64% del total; los tributos cedidos (866,77 millones) representan un 22% mientras que los propios (205,11 millones) representan un 5%; el resto son otras aportaciones ajenas (307,31 millones, un 8%) y tasas, precios públicos y otros ingresos (90,37 millones, un 2%).

El Govern espera ingresar en 2018 124,26 millones más en concepto de tributos cedidos que en 2017 (+16,7%); y 55,30 millones más (+36,9%) en tributos propios. Cabe recordar que el impuesto de turismo sostenible, que duplicará sus tarifas en 2018 para llegar a recaudar 120 millones, está incluido dentro de este apartado.

El apartado de tasas, precios públicos y otros ingresos es el único que desciende con 6,4 millones menos que en 2017 (-6,6%), un descenso que la consellera considera "no significativo".

Finalmente, la financiación autonómica supone 250,32 millones más (+10,8%) y las aportaciones ajenas sumarán 27,99 millones más (un 10%).

Cladera ha explicado que aunque el total de ingresos no financieros aumenta un 12,6% el techo sólo crece un 6,43% debido a la Ley de Estabilidad Fiscal, que no permite agotar el crecimiento de ingresos para destinarlo a gasto no financiero y estabilizar deuda.

Como ha explicado la consellera, la aprobación del techo de gasto es la base para poder tramitar los presupuestos autonómicos de 2018 y ahora se abre un periodo para distribuir el presupuesto entre las diferentes áreas del Ejecutivo.

Cladera cree que el techo de gasto aprobado "es una buena cifra" porque "recoge al máximo posible el crecimiento económico", dentro de los límites marcados por Hacienda. Ha recalcado que se basa en un entorno de crecimiento que se mantiene ya que se prevé la misma tendencia para 2018.

El Acuerdo autoriza a la consellera para que siga adelante con las actuaciones necesarias con el fin de cumplir las obligaciones de comunicación de este límite máximo y de presentación de la documentación complementaria ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública y ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y también con el fin de presentar este límite máximo ante el Parlament para que, si procede, lo ratifique.