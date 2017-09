"Los Lirios tiene una necesidad que si no la cubrimos nosotros no se va a cubrir"

El docente y cooperativista Javier Jiménez, propulsor de una iniciativa para construir un colegio bajo la fórmula de cooperativa en Logroño, ha aseverado: "Los Lirios tiene una necesidad que si no la cubrimos nosotros no se va a cubrir".

Los vecinos de Los Lirios recibirán, a las 20:00 horas de hoy, en la antigua sede de la Asociación de Vecinos (Tudela, 20), una propuesta privada de colegio con una oferta que "no se asemeja a ninguna de las existentes" en Logroño, dirigida mediante una cooperativa de autónomos y con la intención de ser "gestionada con fondos públicos".

En declaraciones a Europa Press, Jiménez ha explicado que la iniciativa parte de un grupo de cooperativistas, algunos docentes y otros no, con experiencias en centros educativos gestionados como cooperativa en otras comunidades.

Padre, vecino del Barrio de La Estrella, imparte, actualmente, clases de Filosofía en un centro, cooperativa, de otra comunidad que no ha querido concretar para no mezclar proyectos. Porque el de Logroño, ha explicado, está abierto a lo que los vecinos, y los cooperativistas que decidan sumarse (ahora hay 22) deseen.

Los promotores, ha concretado, son un "grupo de profesores, de trabajadores, personal de administración y conserje" reunidos bajo la "fórmula de autoempleo" por "pura vocación" y con la intención de presentar un proyecto "interesante, novedoso y diferente".

Un "empecinamiento" de un grupo de personas, "la mayoría embarcados en otras cooperativas" (como es su caso), al ver que "no hay nada que se asemeje" a lo que ha definido como un "proyecto precioso, aconfesional laico, fundamentado en las nuevas tecnologías, con innovación pedagógica y con plurilingüismo".

"Se nos ha hecho escoger, y yo soy padre, entre centros religiosos concertados y centros públicos; y no hay ninguna alternativa diferente que podamos elegir", ha indicado.

Preguntado por el School Center Montessori (en el Barrio La Guindalera) ha afirmado que no existía cuando comenzó a gestarse su idea y, además, aunque la "metodología" pueda tener "puntos en común" no coincide porque la futura cooperativa de Los Lirios daría una oferta "integral" no sólo de las "etapas tempranas".

Frente a un centro (el Montessori) que es una "empresa", ha dicho, se ofrece un modelo de "cooperativa, dinámico" en el que cada cooperativista "aportará" y, de hecho, en la reunión de hoy se va a abrir la posibilidad de participar y aportar, llegando a un consenso incluso con el nombre "que puede ser Colegio Los Lirios o Maria Teresa León", por poner dos ejemplos.

En cuanto a por qué en Los Lirios ha explicado: "Sabemos que Los Lirios tiene una necesidad que creemos que si no la cubrimos nosotros no se va a cubrir".

"Es un sitio donde hemos creído que merecía la pena trabajar y darle servicios educativos y de dinaminzación", ya que no sólo se "darán clases", se ofrecerán otros servicios.

Ha concretado que es una "iniciativa privada", nacida del "autoempleo" y con una inversión de los cooperativistas. "Nosotros corremos con el gasto", ha dicho. Incluso, ha afirmado: "Estamos dispuestos a comprar el suelo".

No obstante, ha añadido que "para que sea viable" necesitará "inversión pública" y "no será un centro privado" porque se desea que la matrícula no dependa del nivel adquisitivo de cada familia. "La implicación de la Consejería es necesaria", ha dicho.

La idea es que una vez que los cooperativistas hagan el centro, Educación concierte las plazas en horario lectivo. Esa será el cincuenta por ciento de la financiación del centro; el resto serán ofertas que se desarrollarán fuera del horario lectivo con coste privado.

En cualquier caso, y a raíz de la reunión que se desarrolle hoy, se quiere "ir de la mano con los vecinos y los padres de Logroño", dado que las plazas entrarán dentro de la oferta de zona única, como el resto de centros públicos y concertados. "Vamos a ir a trabajar donde nos quieran", ha afirmado.