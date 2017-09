Aprobados tras 147 días de crisis las primeras cuentas del Gobierno PSOE-Podemos, que ascienden a 8.941 millones

1/09/2017 - 14:46

Podemos apoya finalmente la enmienda del PP que pedía 300.000 euros para la apertura del Hospitalito del Rey

TOLEDO, 1 (EUROPA PRESS)

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Presupuestos para este 2017, las primeras cuentas de un Gobierno bipartito entre PSOE y Podemos, y que ascienden a 8.941 millones de euros. De esta forma, el Convento de San Gil, sede de las Cortes, celebra el día de su santo tras un total de 17 horas de debate repartidos entre las jornadas del jueves y el viernes.

Este trámite ha llegado a su fin justo 147 días después de que los votos en contra por sorpresa de los diputados de Podemos tumbaran la primera intentona de tener presupuestos para este ejercicio. En este caso, y tras la entrada en el Gobierno de Podemos, la única diferencia del texto con respecto al que fracasó en el mes de abril es que cuenta con un montante de 22 millones más y retoques por valor de otros 60.

El gasto no financiero asciende a 7.170,1 millones frente a los 7.148 del último proyecto, pretende cumplir los objetivos de déficit y deuda pública y recogen 148 millones en servicios de carácter general (7,2 millones más que lo previsto en el último proyecto); 702 en Servicios Sociales (+37,8); 2.692 en Sanidad (+92,1); 1.626 en Educación (+75); 1.396 en Agricultura y Medio Ambiente (+24), o 257 en Desarrollo Económico y Empleo (casi 11 millones más).

También aumenta 21,7 millones el gasto en Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda hasta los 245,6; habrá 5,4 millones más en Investigación, Desarrollo e Innovación hasta alcanzar 107 millones; y 245 millones más en deuda pública e imprevistos, hasta los 1.765,2 millones de euros.

EL HOSPITALITO DEL REY CONTARÁ CON 300.000 EUROS

La única enmienda al estado de gastos que se ha votado de manera particular y que pedía 300.000 euros para abrir el Hospitalito del Rey para los mayores del Casco Antiguo de Toledo, presentada por el Grupo Popular.

Finalmente, y como ya ocurriera en el trámite de abril, los diputados de Podemos han apoyado esta iniciativa, única de las 239 del PP que ha sido aprobada, pese a que los diputados del PSOE han votado en contra.

"GRACIAS A TODOS, MENOS AL PP"

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha tomado la palabra para cerrar el debate presupuestario para poner el acento en que estos "buenos presupuestos" tendrán un "inminente punto y seguido" con la próxima tramitación de las cuentas del próximo año.

Ha querido agradecer a todo su departamento el trabajo realizado, así como el de los trabajadores de las Cortes y de los letrados, quienes han estado sujetos "a muchas tensiones" durante toda la tramitación.

Agradecimiento que, según ha dicho, no ha podido hacer extensivo a los diputados del PP, quienes se han basado "en los insultos" incluso hacia su persona. "Creo que yo también merezco respeto con independencia de lo que piensen".

"El presupuesto, les guste o no, es la herramienta para redistribuir la riqueza, y lo haremos para cumplir con las necesidades de nuestros ciudadanos. No me extraña que hagan de la insolidaridad su máxima de actuación, si lo son entre ustedes mismos", ha espetado.

A lo largo de su intervención, ha pedido al PP que voten a favor de este Proyecto de Ley, ya que están "prácticamente de acuerdo" con todo el texto teniendo en cuenta que han enmendado una parte pequeña del mismo.