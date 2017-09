MásJaén.- Las actuaciones del programa Noches de Palacio se reanudan en septiembre con el grupo Nadir

1/09/2017 - 15:20

Las actuaciones de 'Noches de Palacio' se reanudan en septiembre con el grupo Nadir. Tendrá lugar a las 22,00 horas de este sábado en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, donde este programa regresa después de las citas celebradas en agosto en el Castillo de La Iruela y la Torre de Boabdil de Porcuna.

JAÉN, 1 (EUROPA PRESS)

El grupo, nacido en Priego de Córdoba, llevará a la capital su música, alejada de las modas del pop actual e influenciada por el rock americano de los 90. La banda sembró, con la canción 'Who cares if we fail', un éxito que le valió el reconocimiento y un buen futuro en el panorama de la música rock andaluza. Además, ha ganado numerosos galardones, como los primeros premios en el Certamen de Pop Rock del Instituto Andaluz de la Juventud o en el concurso Lagarto de Jaén.

Después de varios años componiendo temas en inglés, Nadir vuelve con canciones en castellano para poder mostrar su particular forma de entender el rock. Esta agrupación de músicos cordobeses, que ya actuó en Porcuna el pasado mes de agosto, forma parte del repertorio de artistas y formaciones que se incluyen en la segunda edición de Noches de Palacio.

Este año, la programación está ligada al 20 aniversario de la marca 'Jaén, paraíso interior' y desde junio hasta finales de este mes de septiembre sumará una treintena de actuaciones en seis espacios monumentales de la provincia jiennense.

A este concierto de Nadir, con el que se abre la programación de septiembre en el Centro Cultural Baños Árabes, le seguirán en este mes actuaciones como la de Francis Posé (día 9), Pájaro (día 16), las actividades de las Noches Jahencianas (día 23) y Júnior (día 30) y de una muestra audiovisual de 'mapping' y de nuevas tecnologías por parte del grupo Mappea entre los días 22 y 30 de septiembre.

Además, del 5 al 7 de septiembre, esta oferta cultural se desplazará al Palacio de los Niños Don Gome, en Andújar, donde se celebrará el Festival de Circo Contemporáneo Ciudad de Andújar.