Espadas cifra en más de 93 millones el volumen de inversión pública actualmente en marcha por el Ayuntamiento

1/09/2017 - 15:24

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha cifrado este viernes en 93,4 millones de euros el volumen de inversión pública que está en estos momentos en marcha en la ciudad de Sevilla, con más de 150 proyectos concretos distribuidos por todos los distritos que acaban de finalizar, están en ejecución o licitados para su inicio en este último cuatrimestre del año.

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

Así lo ha destacado en una rueda de prensa en el Ayuntamiento junto a los ediles delegados de Hacienda y Administración Pública, Joaquín Castillo, y de Participación Ciudadana, Educación y Edificios Municipales, Adela Castaño, en la que Espadas ha querido plasmar una "instantánea" de "cuáles son las inversiones públicas más importantes" que se están desarrollando en la ciudad como consecuencia de decisiones del gobierno municipal, tanto directamente como a través de inversiones públicas que vienen "inducidas" por dichas actuaciones del ejecutivo socialista, y ello teniendo en cuenta trabajos "recién ejecutados, en ejecución, en trámite de licitación inminente o licitados para su ejecución inminente".

Espadas ha defendido que, "más allá de los números fríos", la foto actual en materia de inversiones "permite ser optimistas porque la ciudad vive probablemente uno de los momentos de mayor inversión pública concentrada en distintos puntos y barrios de la ciudad".

En ese sentido, ha aseverado que "la foto actual de la inversión pública en la ciudad supera cualquiera que se pudiera hacer en Sevilla en los últimos años", de forma que incluso "está más de 30 millones de euros por encima de los 65 millones de euros que teníamos el 1 de septiembre de hace un año".

"Es una imagen, además, viva, y que va a ir incrementándose conformen avancen las semanas con nuevas licitaciones y proyectos de distinta envergadura", según ha defendido el alcalde, que ha detallado que, entre esos más de 93 millones de euros, "unos 41" corresponderían a "actuaciones de Emasesa, unos 18 millones a Urbanismo, unos seis millones a Edificios Municipales, los distritos casi dos millones y las iniciativas de colaboración público privada representan en torno a 21 millones de euros".

INVERSIONES "DEMANDADAS DESDE HACE AÑOS"

En este marco inversor, ha apuntado que la acción prioritaria es dar respuesta especialmente a aquellos barrios que requieren de inversiones públicas desde "hace décadas" en sus calles, en sus equipamientos, en sus redes de abastecimiento y saneamiento o en sus colegios.

"Estamos poniendo en marcha inversiones demandadas desde hace años para reurbanizar, acabar con las barreras arquitectónicas y renovar las redes de abastecimiento y saneamiento en barrios como Alcosa, Torreblanca, Palmete, Padre Pío, Tres Barrios, San Carlos, El Carmen en Triana, Barzola, Papachina en San Jerónimo, Tiro de Línea o la parte antigua de Los Remedios", ha remarcado el alcalde en esa línea.

Dentro de los "motores de inversión pública y las líneas políticas de actuación" al respecto que tiene "muy identificadas" el equipo de gobierno, Espadas ha incidido en el volumen de proyectos centrados en la reurbanización y la mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento, con 49 millones de euros en inversiones de Urbanismo, Emasesa o los distritos.

Según ha abundado, hay proyectos de distinta cuantía, desde reformas menores en viales a grandes proyectos como la reurbanización de la Plaza de Azahín en Alcosa, la reurbanización del Paseo Colón o el depósito de retenciones de Kansas City o el nuevo colector de la calle Niebla.

Espadas ha insistido en que esta materia de reurbanización y mejora de redes de saneamiento y abastecimiento de la ciudad se han centrado "fundamentalmente en barrios que tenían necesidades históricas", y al respecto ha citado los casos de Palmete, con una "inversión de 1,2 millones de euros que vendrá seguida de dos actuaciones más de aquí a final de mandato", Torreblanca, Alcosa, San Jerónimo o el barrio de La Papachina.

También ha explicado que, especialmente en verano, se han invertido 1,3 millones de euros en pavimentación de viales deterioradas desde hace años como Alcalde Luis Uruñuela o Paseo Colón y se han puesto en marcha inversiones en mejoras de los carriles bici por un importe de 300.000 euros.

En cuanto a la accesibilidad, "una de las prioridades de actuación del gobierno" local y donde "toda inversión es pequeña", el alcalde ha apuntado que en estos momentos hay en marcha proyectos por un importe de dos millones de euros tanto en planes de accesibilidad en los distritos como el programa de instalación de ascensores con recursos municipales a través de la Gerencia de Urbanismo.

COLEGIOS Y VIVIENDAS

Espadas también ha hecho hincapié en las inversiones en colegios --con "más de cinco millones de euros en marcha en todos los distritos", y sobre los que el gobierno socialista "puso el foco desde el primer día"--, las reformas de alumbrado y eficiencia energética --con "casi dos millones de euros"-- o los parques --con 1,8 millones de euros en marcha--, principalmente en Parque Amate, que se lleva "casi la mitad" de ese esfuerzo inversor.

Del mismo modo, se ha referido a proyectos de vivienda, espacios y patrimonio municipal, donde hay "más de 30 millones de euros" en marcha tanto con inversiones públicas como el Pabellón real, las viviendas de Pajaritos, Artillería o Santa Clara, y distintos proyectos de colaboración público-privada que están en marcha como Estación de Cádiz o Puerta de la Carne.

Dentro de esto, según ha abundado Espadas, "hay una línea clara de apuesta por las zonas de la ciudad con necesidad de transformación social y aquellas que cuentan con planes integrales". "Es el caso de Torreblanca, con más de dos millones de euros en marcha, o Tres Barrios Amate, con más de cinco millones. Del mismo modo, se está poniendo en marcha todas las iniciativas restantes del Plan Urban del Polígono Sur y se inicia ahora el reto de inversión los fondos DUSI en Norte y Macarena", según ha detallado.

A preguntas de los periodistas, Espadas se ha detenido en los planes para el barrio de Los Pajaritos, donde es "inminente" la terminación de las obras en viviendas que han movilizado "en torno a cinco millones de euros", proyecto sobre el que desde el Ayuntamiento "próximamente expondremos el proceso de adjudicación de esas viviendas", además "cuáles van a ser las nuevas fases del proyecto de desarrollo" al respecto de una barriada en torno a la que se quiere llevar a cabo "un planteamiento completo".

Espadas, que ha querido "sacar pecho" de la labor de los once concejales del equipo de gobierno, ha concluido valorando estas cifras "ante la tentación de hablar de que no se hace nada" por parte del gobierno municipal, si bien ha apuntado que "no es todo lo que tenemos que hacer" y quedan "aún asignaturas todavía importantes para los años 2018 y 2019" que permitan que el equipo de gobierno culmine su labor con un "balance digno" de su actuación.