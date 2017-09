El PSOE de Valencina avisa de aspectos "fuera de normativa" en el acuerdo de la comisión de investigación

1/09/2017 - 16:44

El Grupo socialista del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla) ha defendido que en el pleno celebrado este viernes por la institución, ha votado contra la creación una comisión de investigación sobre las atracciones infantiles instaladas en la Velada de Verano sin contar con toda la documentación preceptiva, porque aunque apoya la constitución de dicha comisión, la propuesta completa promovida por seis de los concejales de la oposición contiene aspectos que no cumplen "los requisitos legales".

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

La propuesta de crear una comisión de investigación sobre el asunto, como se ha informado, ha sido promovida por los cuatro ediles no adscritos y los dos de Construyendo Valencina, toda vez que ha sido aprobada con el voto de todos ellos y del único concejal del PP, mientras los cinco ediles del PSOE y el de Mayoría Democrática han votado en contra.

En el asunto, recordémoslo, media un informe policial según el cual la concejal de Festejos, María Luisa Beltrán (PSOE), habría "accedido" a autorizar verbalmente al responsable de una de las atracciones, para que la misma funcionase sin que los agentes de la Policía Local contasen con documentos con los que verificar que la instalación cumpliese todos los requisitos.

El Ayuntamiento, de hecho, ha incoado un expediente sancionador contra los responsables de estas atracciones, tras comprobar que no habían entregado toda la documentación necesaria para instalarlas y ponerlas en funcionamiento.

En cualquier caso, los socialistas exponen que aunque apoyan la idea de crear una comisión de investigación sobre el asunto, han votado en contra de la propuesta de los cuatro ediles no adscritos y los dos de Construyendo Valencina, porque la mayor parte de los puntos de la moción "vulneran tanto el Reglamento Orgánico Municipal como el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico".

"La propuesta no reúne los requisitos legales", insiste el PSOE, toda vez que uno de sus puntos reclama que la Presidencia de la comisión no recaiga en ninguno de los concejales del Gobierno local y otro implicaba la petición de renuncia del "cargo político" al que se imputasen las "responsabilidades".

Lamentando que los concejales promotores de esta comisión de investigación no hayan aceptado la enmienda del PSOE para "subsanar los puntos fuera de normativa", los socialistas opinan que la maniobra tiene "un claro propósito de desgaste al Gobierno local, para "aumentar la polémica al no aceptar enmiendas socialistas y votar que sí a una propuesta, siendo conocedores de los puntos que no se atienen a la normativa".