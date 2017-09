Facua critica que el hotel Torre Sevilla "vende reservas para la próxima semana pese a no tener permisos"

1/09/2017 - 16:58

La organización de consumidores Facua Sevilla ha advertido de que el hotel Torre Sevilla "sigue vendiendo fraudulentamente reservas para la próxima semana, pese a que el Ayuntamiento ha confirmado que carece de las licencias exigidas para poder abrir sus puertas".

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

En una nota, Facua ha precisado que está ultimando las denuncias que va a presentar contra el grupo Hotusa, promotor del establecimiento, y ha aconsejado a los afectados que reclamen compensaciones económicas.

La asociación de consumidores "ha comprobado que la página web oficial de la cadena Eurostars sigue sin retirar este alojamiento de entre su oferta de hoteles, de forma que por 118,80 euros la noche es posible reservar en el Torre Sevilla desde este próximo martes 5 de septiembre".

Facua Sevilla considera que esta "inaceptable" estrategia de "presión" a las administraciones para "lograr un trato de favor con el que se acelere la concesión de las licencias debe ser provocar mayor dureza en las sanciones".

Facua Sevilla va a presentar sendas denuncias contra el grupo Hotusa, propietaria de la cadena Eurostars, ante las autoridades de Turismo y Consumo de la Junta después de trascender que el establecimiento lleva ofreciendo sus habitaciones desde mayo, "antes incluso de haber solicitado las licencias que debe tener concedidas para abrir".

Ha añadido que el hotel "todavía no ha reunido todas las licencias que el hotel todavía no ha reunido", de forma que "ya ha obtenido la de primera ocupación, pero no la de actividad, todavía en trámite". "Fue solicitada a finales de julio y comenzó a ser tramitada en agosto. Desde entonces hay que revisar el expediente, realizar una inspección y elaborar los correspondientes informes", ha explicado el concejal de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz.

Facua Sevilla ha insistido en que Hotusa ha incurrido en una grave irregularidad, por lo que ha reclamado a la Junta que sancione al grupo hotelero "por ofrecer sus habitaciones y pretender operar sin haber cumplido previamente con los requisitos legales necesarios, y sin estar por tanto el hotel inscrito en el Registro de Establecimientos Hoteleros de la administración autonómica, donde se confirma formalmente, entre otros aspectos, la categoría que se le concede al hotel".

La asociación ha reiterado que aquellos usuarios que dispongan ya de reservas en firme para este alojamiento "tienen derecho a la recuperación íntegra del importe de las mismas, o bien a parte del dinero si los hoteles en los que aceptan ser reubicados no son de características similares al Eurostars Torre Sevilla".

En este sentido, ha precisado que "incluso si se trata de establecimientos de la misma categoría y son alojados en habitaciones cuyo precio sea inferior, podrán reclamar la diferencia".

Ha añadido que la reclamación de los usuarios, que también podrán pedir compensaciones económicas, podrá sustentarse en otros aspectos, como el cambio de ubicación del propio hotel o de las prestaciones de su habitación, "que impliquen una variación sensible en las condiciones que contrataron para sus estancias en la capital andaluza".