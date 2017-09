Ayudantes doctores e interinos de la US posponen una semana su huelga para tratar de desbloquear el conflicto

1/09/2017 - 17:03

La Hispalense recuerda su falta de competencia en el conflicto y eleva consulta a la Junta sobre los servicios mínimos

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

La Asamblea de Ayudantes Doctor y Contratados Doctor Interinos de la Universidad de Sevilla (US), reunida este viernes en la Facultad de Geografía e Historia con motivo de su convocatoria de huelga indefinida ante el "inmovilismo" y "el extendido sentimiento de engaño al colectivo por parte de los rectores al no cumplir los compromisos firmados" para combatir su precariedad, ha decidido posponer una semana la convocatoria, del 4 al 11 de septiembre, al objeto de dar un plazo mayor para intentar desbloquear el conflicto.

Esta resolución, según ha precisado a Europa Press el portavoz de la asambles, Carlos Bueno, se ha tomado por unanimidad, con la voluntad de "mostrar una imagen negociadora y evitar dañar los exámenes", pese a lo cual la huelga no se desconvoca, sino que simplemente se da un margen de una semana más para llegar al acuerdo.

"Instamos no ya a los rectores, que no han sido capaces de llegar a una solución, sino a la propia Junta de Andalucía a que durante esta semana podamos encontrar una solución a esta situación de injusticia: en caso de que no la encontremos, el día 11 se iniciará el paro", ha avisado Bueno.

Así se ha comunicado a la universidad y a la autoridad laboral una vez aprobada la propuesta, según la asamblea, que también ha aprobado continuar activamente las movilizaciones e ir sumando a las mismas a todas las universidades andaluzas, y que recalca su disposición al "diálogo" con el que "poder encontrar soluciones que permitan encauzar la situación y evitar una huelga que afectaría, desgraciadamente, a los exámenes de septiembre".

De su lado, el Vicerrectorado de Profesorado de la Hispalense ha enviado un escrito a los decanos y directores de departamento, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se recuerda que el pasado mes de julio se recibió comunicación del Comité de Empresa anunciando la convocatoria de huelga indefinida para el personal docente e investigador laboral.

"Al margen de que los motivos o reivindicaciones en los que se fundamenta la huelga convocada están fuera del ámbito competencial de esta institución, son de ámbito nacional o corresponde su regulación y negociación a todas las universidades públicas de Andalucía y las centrales sindicales más representativas, con la participación de la Junta de Andalucía en el ámbito del convenio colectivo de aplicación, careciendo en consecuencia de cualquier posibilidad de negociación individual", la US ha solicitado a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio que establezca los servicios mínimos necesarios para garantizar a los alumnos el servicio público que presta la universidad "ante la falta de propuesta por parte de los convocantes, sobre todo dada la fecha en la que se convoca y por la afectación de pruebas de evaluación (exámenes)".

Una vez conocido el aplazamiento, "hasta entonces no procede dictar instrucciones relativas a la huelga y, por consiguiente, toda actividad académica debe desarrollarse con normalidad", ha añadido la sede académica.