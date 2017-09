El consumo por Internet, uno de los temas de análisis este sábado en 'Los Reporteros' de Canal Sur

El nuevo programa de 'Los Reporteros', que se emite este sábado 2 a partir de las 21,00 horas en Canal Sur, abordará el consumo por Internet. Bajo el título 'Apuestas on line: adicción' se expondrá el "gran negocio" en las apuestas deportivas on line.

Según ha informado la Radio Televisión de Andalucía, tras las ingentes cantidades de dinero que mueve este sector, hay un enorme problema de adicción. El reclamo publicitario masivo y la facilidad con la que cualquiera puede acceder a estos casinos virtuales han provocado que miles de andaluces, cada vez más jóvenes, estén enganchados a esta forma de juego.

Muchos de ellos, animados por ganancias iniciales, han contraído importantes deudas que no pueden asumir. El reportaje de Paco Oliver no deja nada al azar y advierte de un peligro que está a un solo clic.

Otro de los temas de análisis es 'Videntes', ya que el negocio de la videncia no ha hecho sino crecer en tiempos de crisis. Más de 20.000 personas se dedican en España al arte de adivinar el futuro. Un sector que no está suficientemente regulado en nuestro país y que mueve cifras millonarias.

Esperanza Torres ha roto la baraja para arrojar luz a un negocio que funciona, pero que arroja demasiadas sombras.

'Compras on line' será el tercer tema a abordar. Cada año, las compras on line aumentan más y más. "¿Están realmente protegidas nuestras compras por Internet? ¿Son seguras? ¿Quién se hace responsable si no quedamos satisfechos? ¿Pueden resultar adictivas?" son algunas de las preguntas que Auxiliadora Ruiz intentará despejar.