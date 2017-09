El único edil de Cs en Tomares solicita ser declarado concejal no adscrito

1/09/2017 - 17:37

Alega discrepancias con la "deriva ideológica" del partido y el "acoso y derribo" sufrido en su agrupación municipal

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

El único concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), Faustino Rodríguez, ha solicitado su declaración como edil no adscrito, al decidir desligarse de la formación naranja como consecuencia de la "deriva ideológica" de la misma y el "acoso y derribo" sufrido en el seno de su agrupación local, en la que el partido habría insertado personas no residentes en el municipio.

Como ha avanzado el diario 'ABC' y ha manifestado Faustino Rodríguez a Europa Press, fue el pasado 14 de julio cuando entregó una carta en el Ayuntamiento, solicitando ser declarado como concejal no adscrito, extremo que aún no ha sido formalizado por el pleno del Consistorio, gobernado por el popular José Luis Sanz.

Faustino Rodríguez, quien fuera teniente de alcalde durante el primer mandato de José Luis Sanz al frente del Ayuntamiento de Tomares, ha explicado que hace ya mucho que comenzó a recelar de la "deriva ideológica de Ciudadanos", es decir sus maniobras y posicionamientos en aspectos del debate político y social del conjunto de España y sus territorios.

El "cambio ideológico" acometido por la formación naranja, según dice, hace que el partido no tenga ya "nada que ver" con la organización en la que ingresó hace años. Y es que según expone, Cs le propuso participar del proyecto del partido, después de tras su distanciamiento de José Luis Sanz, no figurase en la candidatura del PP a las elecciones de 2011 y saliese de la esfera municipal. "He intentado solucionar estas discrepancias", ha defendido.

Además, expone que desde que las elecciones municipales de 2015, en las que lideraba la candidatura de Cs a la Alcaldía de Tomares, se saldasen con unos resultados "inferiores a los esperados" por la formación naranja en este municipio, ha sufrido todo un "acoso y derribo" en su propia agrupación municipal, donde Cs habría incluido personas ajenas a la localidad de Tomares, entre ellos un "amigo" del delegado territorial del partido en Andalucía, Manuel Buzón.

"ME HAN HECHO EL BOICOT"

"Me han hecho el boicot y me han puesto zancadillas", ha lamentado, avisando de que los estatutos de Cs impiden figurar en una agrupación municipal si no se reside en la propia localidad.

Así, el caso de Faustino Rodríguez se suma a la expulsión de las filas de Ciudadanos de la única concejal y portavoz municipal en Castilleja de la Cuesta, la controvertida Carmen López, o la expulsión de la que fuera portavoz de la formación naranja en el Consistorio de Alcalá de Guadaíra, Ester Ruiz, toda vez que la única concejal de Cs en La Algaba, Cristina Bazán, se desligaba ya en 2015 del partido.

En ese sentido, Faustino Rodríguez ha alertado de que son "muchos" los miembros de Ciudadanos que sufren situaciones similares a la suya, extremo que le ha quedado claro por las llamadas recibidas por parte de militantes de Cs que querían mostrarle su "solidaridad".