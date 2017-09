PSOE y Podemos sacan adelante con sus votos la Ley de Administración, que recoge la modificación de la LOTAU

Las Cortes de Castilla-La Manchan han aprobado el Proyecto de Ley en materia de gestión y organización de la Administración y otras medidas administrativas, con los votos favorables de PSOE y Podemos, un texto que incluye medidas como la flexibilización de la regulación de suelo urbano, a través de la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanizadora (LOTAU) o la implantación de una tasa de 14 euros en festejos taurinos de la región.

TOLEDO, 1 (EUROPA PRESS)

Se ha dado el visto bueno a las siete enmiendas presentadas por PSOE y Podemos en comisión parlamentaria y han quedado rechazadas las 11 enmiendas del PP que quedaron 'vivas' para esta sesión plenaria.

PSOE y Podemos han conseguido sacar adelante que los empleados de Geacam puedan llevar a cabo funciones de inspección en diferentes ámbitos cuando haya justificadas razones de urgencia. Asimismo, ha quedado refrendada la intención de estos dos partidos para que el Gobierno regional, en caso de disponer de ingresos adicionales, pueda destinar ese excedente, en lugar de a la deuda, al servicio de los ciudadanos.

El encargado de defender el dictamen acerca de esta ley ha sido el diputado socialista Miguel González Caballero, que ha resumido al principio del debate algunas de las medidas que incluye esta norma y ha vuelto a defender la modificación de la LOTAU.

"Para la reforma de este ley, hacemos caso a los alcaldes de Guadalajara, Cuenca o Albacete --gobernadas por el PP--", ha sostenido Caballero, que ha argumentado que "la regeneración de cascos urbanos" conllevará esta modificación y, también, ha replicado que él no quita mérito a los 'populares' sobre sus "conocimientos de pelotazos" urbanísticos, refiriéndose a "la ley del suelo de 1998" que aprobó el Gobierno de José María Aznar.

El socialista ha reprochado al PP que no defendiera sus enmiendas y que intentará "crear debate sobre quien es más taurino o menos", en referencia a la tasa "simbólica" de 14 euros.

PP Y "LA ESPECULACIÓN"

De su lado, el diputado del PP Lorenzo Robisco ha vuelto a cargar contra Podemos señalando que con el apoyo a esta ley fomentan "la especulación de suelo urbano", al tiempo que ha demandado a los socialistas y morados que cuenten quienes son "los amigos del Gobierno regional" que se quieren beneficiar de la ampliación de la edificabilidad.

En la misma línea, ha criticado que Podemos lo llame o "regenaración urbana", cuando en realidad abre la puerta a "subir la edificabilidad a los 10.000 metros cuadrados por hectárea".

También ha criticado que la formación morada apruebe con sus enmiendas "una tasa taurina", cuando no cree en los festejos taurinos o en el artículo 15, "para que haya más delegados sindicales para que caíga un sueldecito por la vida".

Ha insistido en que de este mismo artículo 15, han tenido que retirar el apartado 6, relativo a las retribuciones de altos cargos, y "que van tener que volver a sacar de tapadillo cuanto antes y como puedan".

PODEMOS CRITICA LA "MATRACA" DEL PP

De su lado, el diputado de Podemos David Llorente ha criticado que desde el PP con la "misma matraca" de "la camisa, la moqueta y el plato de lentejas", al tiempo que ha expresado su decepción por los argumentos que ha utilizado Robisco en su turno de defensa de las enmiendas de los 'populares'.

Respecto a la modificación de la LOTAU, ha destacado que facilita las "actuaciones de regeneración urbana" que contribuye a la "rehabilitación del casco", por lo que "no hay nada incompatible con la normativa ambiental". Llorente ha indicado que su apoyo a este planteamiento no va en contra de su lucha contra los desahucios. "Me seguirán teniendo luchando contra los desahucios y la represión".

Asimismo, ha puntuzalizado al 'popular' que la enmienda 15 "trata de mejorar la regulación del personal directivo profesional que trabaja en la Administración regional de la propia ley de empleo de Castilla-La Mancha", añadiendo que con respecto a la enmienda de festejos taurinos, "no hay cambio en el reglamento taurino, pues solo se modifica la ley de tasa a fin de establecer una para los festejos tradicionales".

RUIZ MOLINA: "ES UNA LEY DE LEYES"

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha culminado la defensa de esta norma destacando de ella que es una "ley de leyes" al tiempo que ha rechazado "la imagen de oscurantismo" que ofrece el PP y la "sensación de horror" que los 'populares' sostienen.

"Es como si estuviéramos maquinando algo relacionado con el urbanismo", ha rechazado Ruiz Molina, argumentando que la modificación de la LOTAU la han demandado los alcaldes del PP, incluso el de Guadalajara, Antonio Román.

"Hay que pensar que estamos modificando muchas normas que era necesario modificar, sin ser necesario hacerlo en las leyes concretas", ha afirmado.