Vecinos de Butarque critican que los alumnos del IES Juan Ramón Jiménez hayan comenzado las recuperaciones entre obras

1/09/2017 - 18:34

La Asociación de Vecinos de Butarque (AViB) ha criticado este viernes que los alumnos del IES Juan Ramón Jiménez hayan comenzado las recuperaciones de exámenes entre obras.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press la presidenta de AViB, Verónica Parra, al mismo tiempo que ha exigido a la Comunidad de Madrid que "terminen lo antes posible", las obras del centro; ya que "no pueden continuar los estudios en esas circustancias".

Asimismo, Parra ha lamentado que desde la asociación llevan denunciando las obras en el Instituto desde "hace mucho tiempo". "Esto es un problema, porque casi siempre hemos llegado a los cursos conviviendo con las obras, durante todo el año. Este año, además, no sé cómo lo van a organizar, no se nos informa de nada a los padres", ha espetado.

En esta línea, la representante de vecinos de este barrio de Villaverde ha asegurado que la Comunidad no les ha dado "ninguna información al respecto de las obras. "Nos tienen que dar una explicación, no se pueden empezar las clases y no creo que se pueda dar clase con ruido y suciedad, e incluso, peligro. No se puede dar clase en esas circustancias", ha criticado.

Por este motivo, Parra exige desde la asociación que finalicen las obras "lo antes posible" y que les digan "cuál va a ser la solución". "Llevamos años ya con este tema y siguen con su política de fases", ha recalcado.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación han explicado a Europa Press que las obras del IES Juan Ramón Jiménez, una ampliación de aularios y la creación de un gimnasio nuevo, "están en marcha" y "van realizándose en plazo". Además, han asegurado que la remodelación del centro continuará y "seguirá abierto" y los estudiantes se podrán escolarizar "sin problema".