Cataluña. sáenz de santamaría dice que los independentistas “pagarán con su patrimonio los daños” de romper españa

1/09/2017 - 18:33

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó claro este viernes que "quienes ilegalmente traten de romper nuestro país y elevar fronteras pagarán con su patrimonio los daños".

Así se pronunció Sáenz de Santamaría durante su participación en la Mesa de coordinación y cooperación en el Estado de las Autonomías que tuvo lugar durante la Interparlamentaria que el PP celebra en Alboraya (Valencia).

La vicepresidenta del Gobierno manifestó que hoy es día 1 de septiembre y en Cataluña los independentistas "siguen sin convocar el referéndum" que tienen previsto celebrar el próximo 1 de octubre. "Este es el momento en que nos encontramos", exclamó.

A su juicio, esta situación se ha producido debido a que el Estado de derecho "está demostrando la fuerza de la ley para que el referéndum no se celebre". A su vez, apuntó que se continuará trabajando desde el Gobierno, el Tribunal Constitucional y el resto de instituciones para que "esa fecha no se materialice".

Afirmó que el Gobierno se encuentra "con paz y tranquilidad" ante el desafío independentista y que actúa con el convencimiento de que el Estado de derecho "tiene la fuerza de la ley. Toda la fuerza de la ley".

Al mismo tiempo, dejó claro que quienes están "dentro de la ley" no han de tener "ningún temor a aplicarla" y a hacerlo "con todo lo que supone la fortaleza de la democracia".

Sáenz de Santamaría comentó que "no estamos hablando sólo de independencia", sino de "una serie de señores" que piensan que "la democracia es otra cosa": "que los medios de comunicación no puedan opinar", "que los funcionarios tengan que ponerse a su servicio y no al servicio público que juraron cuando ocuparon su plaza", "que todos tengan que bailar al son que ellos marcan".

Por ello, se arropó en la "fortaleza de las instituciones", de "nuestra democracia" y de "nuestra experiencia" para decir "muy alto y muy claro" a los independentistas que "el día que firmen lo que han firmado" –la ley del referéndum- "directamente se salen de la democracia" y que "la democracia actuará con todas sus armas".

Esto le sirvió para advertir a los independentistas que "quienes ilegalmente traten de romper nuestro país y elevar fronteras pagarán con su patrimonio los daños".

APUESTA POR EL DIÁLOGO

Por otro lado, Sáenz de Santamaría defendió que el Gobierno apuesta por el diálogo como se puso de manifiesto durante la "negociación muy intensa" que mantuvo con muchos partidos por los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Anunció que esta experiencia servirá al Ejecutivo para alcanzar un acuerdo en materia de financiación autonómica si todos los partidos políticos y las distintas administraciones actúan con responsabilidad.

Apeló a la necesidad de conseguir un "gran acuerdo nacional" en el Congreso de los Diputados, porque la Ley de Financiación Autonómica es una de las "grandes leyes más importantes de nuestro Estado de bienestar".

"¿Es posible? Sí, si ponemos por delante el Estado de bienestar, nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales en una población que va cambiando y que demanda unos servicios por los que paga unos determinados impuestos", remachó.

