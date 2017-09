CCOO lamenta el "grave accidente" en una empresa de Alcaudete que "fotografía la precariedad laboral"

1/09/2017 - 19:09

CCOO en Jaén ha lamentado el "grave accidente" ocurrido este jueves en una empresa de Alcaudete, donde un joven cayó de un tejado "desde una altura de tres metros". A su juicio, "fotografía la realidad de una precariedad laboral" mientras los indicadores de siniestralidad en lo que va de año "son alarmantes sin que parezca que se adopta ni una sola medida para revertirla".

JAÉN, 1 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado este viernes en una nota el secretario provincial de Salud Laboral del sindicato, Miguel Ángel Salazar, quien ha lamentado tener que volver "a denunciar un nuevo accidente laboral, esta vez en la empresa Alvic de Alcaudete". Ha explicado que el joven de 19 años realizaba trabajos relacionados con el cambio de placas de uralita y finalizaba su contrato en la jornada en la que resultó accidentado de gravedad, por lo que fue trasladado al Hospital Neurotraumatológico de la capital.

"Lamentamos con indignación este nuevo accidente laboral en una empresa, además, que siempre ha ejecutado fuertes presiones para que no exista representación legal de los trabajadores y, en consecuencia, que no se vigilen las irregularidades y deficiencias en las condiciones de trabajo y en materia de Salud Laboral", ha dicho no sin criticar que se usa "el empleo, una vez más, como elemento de chantaje, a cambio de precarizarlo, desregularizarlo y que esas prácticas abusivas queden silenciadas".

Ha añadido que en la planta que la firma tiene en La Carolina donde sí hay constituido Comité de Empresa cuya mayoría ostenta CCOO, "se reitera la advertencia por parte de la empresa de que las reivindicaciones de los representantes abren la posibilidad de trasladar la actividad a Alcaudete, donde no encuentran la resistencia ni vigilancia de la representación sindical".

"Este accidente es la fotografía de una realidad de precariedad laboral donde la clase trabajadora se somete a todo tipo de situaciones con tal de mantener su empleo, de buscar la renovación de un contrato o de seguir en bolsas para contrataciones futuras, al no haber alternativa laboral en una provincia empobrecida, casi moribunda, dónde se intenta mantener lo poco que hay al precio de la propia seguridad y de la propia salud", ha afirmado.

Salazar, además, ha dicho esperar "que no se carguen las tintas contra la víctima", puesto que "es muy común en estas empresas, donde de puertas para adentro quieren que impere su ley, que se les firmen documentos como que han recibido formación en salud laboral e instrucciones de buenas prácticas que no han recibido pero cuya firma es requisito imprescindible para mantener o conseguir el empleo".

DATOS

Por otro lado, el dirigente sindical ha subrayado que los datos de siniestralidad laboral en 2017 "deberían haber removido todas las conciencias" porque en lo va de año hay "32 accidentes graves más que el año pasado y más de 400 leves respecto al mismo periodo del 2016".

En este sentido, ha reivindicado más recursos humanos y económicos para que se inspeccionen los lugares y centros de trabajo, que se establezcan políticas preventivas en las empresas y en la administración, que se vigile su cumplimento y que haya contundencia en aquellas empresas dónde la prevención es un mero trámite burocrático que no se plasma en las practicas cotidianas.

Igualmente, ha animado a los trabajadores a ponerse en contacto con los delegados sindicales de CCOO en sus empresas o directamente con el sindicato donde no haya representación sindical cuando aprecien que su seguridad o su salud está en riesgo. "Desde Comisiones actuaremos con la firmeza propia de quienes no estamos sometidos a chantajes patronales", ha asegurado.