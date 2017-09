El PP afirma que el deterioro de la Huerta de San Vicente muestra que el PSOE "es incapaz de gestionar"

1/09/2017 - 19:59

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada ha afirmado que el estado de deterioro de la Huerta de San Vicente, la casa-museo de Federico García Lorca, no es sino "una demostración más" de que el gobierno local socialista que preside Francisco Cuenca "es incapaz de gestionar y de tomar decisiones, aunque sean las más sencillas".

GRANADA, 1 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado el portavoz adjunto del grupo municipal, Antonio Granados, en una visita a la Huerta de San Vicente, en la que ha recordado que existe un proyecto "encerrado en algún cajón" que contempla la climatización del inmueble, trabajos de carpintería metálica y el arreglo de otros desperfectos.

"El alcalde dice que no se puede acometer porque no hay dinero, pero en realidad no se hace porque Cuenca no termina de entender que gobernar es gestionar, es actuar", ha explicado Antonio Granados, que ha estado acompañado por el coordinador del grupo municipal del PP, Juan Antonio Fuentes.

"Sufragar ese gasto sería tan sencillo como hacer mínimas modificaciones de crédito en algunas de las cientos de partidas que tiene nuestro presupuesto", ha agregado Granados.

El PP ha presentado este viernes un escrito dirigido al alcalde en el que solicita que técnicos municipales evalúen el estado de los enseres de la Huerta de San Vicente.

Granados ha advertido de que, si se constata que el deterioro va a más, el PP actuará "con toda la contundencia legal" y denunciará al alcalde "por dejación de funciones al no conservar nuestro patrimonio" y también a la empresa municipal Gegsa, que gestiona la casa-museo, y que, según el PP, "podría destinar recursos económicos para este fin pero no lo hace, lo que podría significar un caso de administración desleal".

Asimismo, ha acusado al resto de los grupos políticos --Ciudadanos, Izquierda Unida y Vamos, Granada-- de ser "corresponsables" de esta situación.