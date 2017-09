Montoro reafirma la apuesta por reformar la financiación autonómica pero avisa de que no se logra "a base de llorar"

1/09/2017 - 19:58

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha reafirmado la apuesta del Gobierno para sacar adelante la reforma de la financiación autonómica y que se haga "cuanto antes" porque "el primero que tiene prisa" es el propio Ejecutivo, aunque ha indicado que es necesario un acuerdo, que "no se consigue a base de hacer tirones, a base de hacer declaraciones públicas todo el día o a base de llorar".

VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS)

En la Interparlamentaria que el PP celebra en Alboraya (Valencia), ha dicho que precisamente llorar es "lo que hacen algunos políticos en esta tierra, que no hacen otra cosa que llorar, que no tienen otro discurso". "Yo siempre les pregunto: ¿El día que se os quite el motivo por el que llorar qué vais a hacer?", ha cuestionado.

Según ha dicho, lo que hay que hacer es, de manera constructiva, "poner todas las cartas sobre la mesa, concretar propuestas sobre la mesa, identificarlas en la realidad diferente de nuestras comunidades y a partir de ahí promover un nuevo sistema de financiación". "Vamos a hacerlo, es una prioridad de todos, entendemos y valoramos que es una prioridad de la Comunidad Valenciana, vamos a estar en esa tarea de aquí a final de año", ha agregado el ministro.

Además, ha recordado que el Gobierno está en minoría y esa reforma tiene que hacerla con otras formaciones, con los gobiernos autonómicos, especialmente con el PSOE, que gobierna en siete comunidades, porque las propuestas "no pueden nacer solo del Gobierno".

Montoro ha centrado su discurso en el empleo y la estabilidad presupuestaria y ha dicho al respecto que en 2020 España tendrá el mismo número de personas ocupadas que antes de la crisis y las cuentas "equilibradas y saneadas" con la estabilidad presupuestaria. Entonces, ha dicho, el debate sobre quién ha hecho más esfuerzo en esa tarea hasta llegar al déficit cero "se anulará y entenderemos que España es un Estado de administraciones compuestas".

También se ha mostrado convencido de que "tendremos Presupuestos de 2018" y estos "van a ser sociales, impulsores de la creación de empleo y van a asentar la formulación de nuevas bajadas de impuestos".