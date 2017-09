Hinojos celebra este domingo su tradicional 'Recogida de las Yeguas' tras salvar la polémica con los ganaderos

2/09/2017

El municipio de Hinojos (Huelva), en el entorno de Doñana, celebra este domingo su 'Recogida de las Yeguas', pese a que a principios de agosto los ganaderos decidieron suspenderla por discrepancias con el Ayuntamiento. Finalmente, el Consistorio organiza esta tradición con la Asociación Marismeña de Hinojos y este año no está en la organización la Asociación de Yegüerizos Vetacarrizosa.

En la Recogida de las Yeguas se trasladan a cientos de equinos desde las marismas de Doñana hasta el centro de la localidad para su venta y exposición y es una tradición que se celebra oficialmente desde hace un cuarto de siglo.

En concreto, durante este sábado los ganaderos, acompañados de cientos de vecinos y ganaderos de pueblos vecinos, convivirán en la marisma para llevar a cabo el reparto de las yeguas en los corrales de la Choza del Pastor.

Así, todo el que desee ver la entrada de las yeguas a la localidad lo pondrán hacer este domingo a partir de las 20,00 horas y un poco antes, sobre las 19,00 horas, harán una parada en el kilómetro 3 aproximadamente de la carretera del Arrayán, --la vía que va desde Hinojos a El Rocío--, donde se podrá ver a las yeguas antes de su entrada en la localidad, según han informado fuentes municipales a Europa Press.

Esta tradición ha estado rodeada este año de polémica. Ambas asociaciones decidieron en un primer momento suspenderla para pedir al ente local que anulara el artículo 30 de la Ordenanza de Pactos, que contempla la aplicación de una tasa municipal por cada cabeza de ganado registrada en la Marisma Gallega, propiedad del Ayuntamiento de Hinojos.

Ante esto, el Ayuntamiento, tras varias reuniones con el colectivo, llevó varias propuestas y, entre ellas, destacaba la relativa a que se constituyeran el Consistorio y los ganaderos vecinos de Hinojos en una única asociación, la cual se denominaría 'Asociación Ganadera Leonardo Mateos'. Los ganaderos miembros de la misma estarían exentos del pago de la tasa establecida en el artículo 30 de la ordenanza, donde sólo correrían por parte de los socios los gastos generados por mantenimiento y mejoras de los suministros de luz y de agua de la Finca.

La Asociación Ganadera Marismeña de Hinojos aceptó este planteamiento, pero la Asociación de Yegüerizos Vetacarrizosa no la comparte y por tanto no forma parte de la organización pero sí estará presente en la faena que se realiza este sábado en los encerrados de la Choza del Pastor, en la separación del ganado. Pese a su postura contraria, los socios de Vetacarrizosa podrán, a título particular, participar en el traslado de las yeguas tal y como ellos lo consideren.

En este sentido, y ante el desconocimiento en el número de participación, hasta este sábado el Ayuntamiento no podrá saber cuántas yeguas conformarán la tropa que será traslada al municipio local. No obstante, lo que sí está claro es que la actividad se mantiene y durante las Fiestas Patronales, en honor a la Virgen del Valle, el ganado estará expuesto en la Recinto Ganadero Municipal para su compra y venta, desde el miércoles 6 de septiembre al domingo, 10 de septiembre. Este año, la exposición de ganado se complementará con caballos de pura raza españoles y caballos lusitano.

El alcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel, ha mostrado su agradecimiento a todos los ganaderos que han apostado por la celebración de esta edición y ha deseado que durante el próximo año se puedan pulir todas las asperezas que se han dado en los últimos meses.

Durante el próximo fin de semana se complementará las actividades ecuestres con el II Concurso de Caballos Árabes y las tradicionales Carreras de Cinta a Caballo. El concurso será el sábado, 9 de septiembre, a las 12,00 horas en la Recinto Hípico y estará organizado por la Yeguada Barquera Alta. Este mismo día, y con la Hermandad del Rocío al frente se organizará las Carreras de Cinta a caballo, a las 17,00 horas en el recinto ferial.