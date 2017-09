Manuel Lucas, barrendero y edil de Valdaracete, sexto precandidato a ocupar la Secretaría General del PSOE-M

2/09/2017 - 11:55

Se presenta "cansado" de las "élites" del partido y con la intención de recuperar el carácter obrero del partido

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Manuel Lucas Campeño, barrendero y edil del PSOE en Valdaracete, presentará su candidatura a la Secretaría General del PSOE-M con la intención de que la agrupación "recupere la 'o' de Obrero".

En declaraciones a Europa Press, Lucas ha asegurado que se presenta como precandidato "cansado" de ver que "siempre" se presentan "las mismas personas, la misma élite" a quien él define como "la clase media del partido".

Además, reivindica la presencia de los militantes de base y de los ediles de "pueblo pequeños sin sueldo". "Mi partido está dividido desde hace décadas y resulta que la base de abajo no pintamos nada, no tenemos voz ni voto, como si se avergonzaran de nosotros", ha expresado.

Por ello, Lucas reivindica que forma parte del "verdadero socialismo". "He estado en el paro, he cobrado subsidio... sé lo que es sufrir, y pasar necesidades", ha apostillado, para remarcar a continuación que "los que se presentan no saben lo que significa que te amenacen con cortar la luz por impago".

Así, Manuel Lucas ha subrayado que él no debe "lealtad ni pleitesia a nadie que no sea a las personas que quisieron que fuera concejal" de su pueblo.

Preguntado por los apoyos con los que cuenta, Lucas ha indicado que "la ilusión lo puede todo". Además, se ha mostrado seguro al indicar que "la primera vuelta" la pasará. "En la segunda no digo nada, porque ahí ya está el aparato, y yo no tengo medios", ha expresado.

MANUEL LUCAS, SEXTO PRECANDIDATO

Hasta ahora, cinco eran los socialistas que habían confirmado su intención de liderar el PSOE madrileño. La actual secretaria general, Sara Hernández; el diputado y portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea, José Manuel Franco; el alcalde de Soto del Real y diputado regional, Juan Lobato; el militante Enrique del Olmo y el exdiputado en la Asamblea Eusebio González Jabonero, el último en dar el paso.

El plazo de presentación de precanditaturas para las primarias a la Secretaría General del PSOE-M es del 5 al 7 de septiembre. Las primarias serán el 30 de septiembre y, en caso de tener que hacer una segunda vuelta, esta se celebrará el 7 de octubre, mientras el Congreso Regional tendrá lugar los días 20, 21 y 22 del mismo mes.