Atentados. rivera pide asumir responsabilidades si hubo “errores” en la prevención del terrorismo

2/09/2017 - 11:40

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este sábado asumir responsabilidades si el análisis de los hechos lleva a concluir que se cometieron "errores" en la prevención de atentados terroristas como los perpetrados en Cataluña.

En una entrevista en Cope recogida por Servimedia, Rivera subrayó que el "resquebrajamiento" de la unidad política es previa a los atentados porque a los independentistas "les molesta profundamente" todo lo que implique reflejar unidad y solidaridad entre españoles.

Por eso, denunció, "intentaron boicotear" la manifestación de condena por los atentados y de apoyo a las víctimas, aunque fueron sólo "unos pocos indecentes" que se organizaron y "orquestaron la jugada" de intentar aparentar que eran mayoría.

A pesar de ello, subrayó que Cataluña ha demostrado ser una sociedad solidaria, como en su día lo demostró Madrid tras los atentados del 11-M, y eso es algo de lo que todos los españoles deben sentirse "orgullosos".

Rivera explicó que siempre que sucede un atentado se pueden apreciar "cosas que fallan o que no prevemos" y en este caso hay preguntas que siguen sin respuesta. Por ejemplo, por qué no se detectó la actividad terrorista en la casa de Alcanar, por qué no se actuó ante el aviso de Bélgica sobre el imán de Ripoll, o a quién llegó la alerta de la CIA y quién la desestimó y por qué.

En ese sentido, subrayó que Ciudadanos ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Congreso de los Diputados, y las del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; y el consejero de Interior, Joaquim Forn, en el Parlamento de Cataluña.

Además, Ciudadanos ha pedido a Interior un informe exhaustivo sobre la lucha contra el terrorismo porque "hay que ser autocríticos" y ver todo aquello en lo que se puede mejorar. Y, sobre todo, "no mentir", dijo, en referencia al hecho de que Puigdemont negara haber recibido una alerta que después tuvo que reconocer.

"Con la seguridad de los ciudadanos no se juega y no se especula", dijo Rivera, que distinguió entre "cometer errores" y "mentir específicamente o con dolo", como hizo Puigdemont. Igual que uno da la cara para "ponerse medallas", le dijo, hay que hacerlo para decir por qué mintió.

(SERVIMEDIA)

02-SEP-17

CLC/bpp