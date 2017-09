De la Serna reitera la apuesta por el Corredor Mediterráneo y pide no analizar inversiones desde una visión territorial

2/09/2017 - 11:55

Critica que Podemos se oponga a la ampliación de la V-21 y que el Consell no diga "nada para defender un proyecto esencial"

VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado este sábado que el Gobierno apuesta por el impulso "determinante" al Corredor Mediterráneo porque es "una prioridad política, económica y social" y una infraestructura "esencial" para mejorar la competitividad de la Comunitat Valenciana, y ha recordado que "otros han hablado, hablan y seguirán hablando mucho, pero hicieron poco".

Además, ha advertido también ante los Presupuestos de 2018 y el "perverso juego de la territorialización", de que las políticas de infraestructuras "no tienen sentido si se examinan únicamente desde el parámetro de límite territorial".

De la Serna ha comenzado su intervención en la segunda jornada de la Interparlamentaria del PP en Alboraya (Valencia) recordando que esta es su décima visita a la Comunitat Valenciana, ha alabado el trabajo realizado por Isabel Bonig al frente del PPCV y ha recordado la figura de la exalcaldesa de València, Rita Barberá, "una de las grandes figuras del municipalismo en la historia de la democracia, la mejor presidenta de la FEMP y una gran referencia indiscutible en la política local y nacional, Rita Barberá". "La echamos de menos y, por supuesto, la seguimos admirando", ha dicho.

El ministro ha puesto en valor la política de infraestructuras puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy, que pretende conseguir una mayor cohesión social mediante la mejora de las comunicaciones, y ha advertido, ante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, de que, en ocasiones, parece que "si uno no recibe una inversión que no esté en su comunidad, provincia, ciudad o barrio, parece que no le beneficia o puede resultar una afrenta porque se lo lleva el vecino".

No obstante, ha recalcado que "eso no es así" porque, ha puesto como ejemplo, la puesta en marcha de tramos del Corredor en Cataluña benefician a la Comunitat Valenciana por acortar el tiempo de trayecto entre València y Barcelona o las obras en la A-332 en Aragón da continuidad a la mejora de la conectividad con Castellón. Por ello, ha defendido la necesidad de tener "sentido de Estado" a la hora de analizar las inversiones.

EL PP "NO DA BANDAZOS"

También ha subrayado que el PP es un partido "previsible", que "no da bandazos" como otros partidos y apuesta por la acción. En este punto, De la Serna ha recordado que están licitando la ampliación de la V-21 en Valencia, una actuación, "por cierto, a la que se opone el grupo Podemos sin que desde el Gobierno regional estemos escuchando nada para defender un proyecto que es esencial para los valencianos".

PUERTOS

Por último, el titular de Fomento se ha referido también a los puertos y ha indicado que este año se conseguirá un récord histórico de tráfico. Ha criticado que PSOE y Compromís votaran dos veces en contra de la reforma de la estiba y, por tanto, "a favor de que España incumpliera una sentencia" porque "se iban a producir miles y miles de despidos en todos los puertos" cuando la realidad es que "un mes después de aprobar la reforma no sólo no se ha despedido ni a un sólo trabajador en toda España, sino que en Algeciras acaban de contratar a otros 350".

"Esa es la responsabilidad real del PSOE y sus socios en Valencia", ha dicho, para agregar que, si por ellos hubiera sido, el puerto de València en lugar de mirar al mercado chino estaría perdiendo un 30 por ciento de tráfico a favor de otros puertos. "Vamos a seguir viniendo a Valencia para que se nos evalúe, se nos critique si no cumplimos los compromisos, se nos reivindique lo que se considere necesario y para dar la cara", ha asegurado.