Turull dice que no va a estar "desmintiendo y desmintiendo" informaciones sobre los atentados

2/09/2017 - 13:12

Pregunta al Estado si está dispuesto a seguir "cargándose los pilares básicos de la democracia a costa de intentar frenar el 1 de octubre"

BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Jordi Turull, ha advertido de que su gobierno no se va a pasar el día "desmintiendo y desmintiendo" informaciones sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, porque tienen "mucho trabajo" y aún tienen que estar asistiendo a muchas víctimas y familiares. "Por tanto, no vamos a entrar en el juego a perder el tiempo en un relato que sabemos qué intenciones tiene".

Turull se ha expresado de este modo en Bilbao tras ser preguntado por las distintas informaciones periodísticas relativas al supuesto aviso de una amenaza terrorista en la Rambla por parte de la inteligencia americana a los Mossos d'Esquadra.

En este sentido, ha apuntado que el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, el conseller de Interior, Joaquim Forn, y el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, han dado explicaciones y "han dado la cara cada uno de los días desde que hubo la crisis de esta barbarie de los atentados". "Las explicaciones que se tenían que dar, se han dado", ha insistido.

Asimismo, ha eludido responder a las críticas a la actuación de la policía autonómica catalana en relación a los atentados y ha puesto en valor "una vez más la brillante actuación" de los Mossos d'Esquadra y del conseller Joaquim Forn.

REFERÉNDUM

Turull participa este sábado en Bilbao en un acto a apoyo al referéndum de Cataluña, con las intervenciones de Joseba Egibar (PNV), Maddalen Iriarte (EH Bildu), Zelai Nikolas (Gure Esku Dago), Jordi Sánchez (ANC) y Joan Tardá (ERC).

En declaraciones previas a su participación en la mesa redonda, Turull ha advertido de que "por mucha insistencia y estrategia que haya en intentar causar miedo, desorientación o dudas hacia el pueblo de Cataluña, la determinación del Gobierno de Cataluña es total, es absoluta, el 1 de octubre se va a votar, van a ver las urnas, va a haber todos los mecanismos para que la gente pueda votar con normalidad".

Por tanto, ha indicado que "toda aquella gente que está intentando enviar un mensaje para dar miedo, para la desorientación, para las dudas, están sencillamente perdiendo el tiempo y creo que se les está convirtiendo en búmeran, porque cada vez hay más gente que, si dudaba de ir a votar el 1 de octubre, va a ir a votar". "Después, votará lo que considere, porque esto es la democracia, pero la estrategia que se está haciendo desde distintos estamentos nos refuerza más en nuestro compromiso", ha añadido.

Según ha manifestado, el 1 de octubre, aparte de decir "si quiere que Cataluña sea un estado independiente, también nos jugamos salvar aspectos muy básicos de la democracia" y ha preguntado al Estado español si está dispuesto a seguir "cargándose los pilares básicos de la democracia a costa de intentar frenar el 1 de octubre".

PILARES BÁSICOS

A su juicio, el Estado está, "a costa de querer frenar el 1 de octubre, cargándose pilares básicos de la democracia como es la libertad de expresión, como es la libertad de los diputados de poder hablar de lo que quieran". "Por tanto, mi interpelación al Estado es: ¿seguirán dispuestos a cargarse los principios básicos de la democracia a costa de frenar el 1 de octubre? por que el 1 de octubre no lo van a frenar", ha advertido.

Tras indicar que las leyes claves para el proceso independentista catalán se aprobaran "pronto", ha precisado que "justamente por la situación en la que nos encontramos con la actuación del Estado, que actúa hacia nosotros de manera preventiva por una cosa que está despenalizada, que es convocar un referéndum, pues la estrategia, los tiempos, etc., lo controlamos nosotros y lo vamos a anunciar cuando creamos que sea más oportuno".

"Los tiempos y las concreción lo vamos a anunciar cuando nosotros entendamos que es más efectivo de cara a garantizar el 1 de octubre, que es lo que nos mueve a todos", ha insistido.

En esta línea, ha afirmado que no van a "gastar energías" en meterse en unos debates que saben "qué interés tienen". "Tenemos mucho trabajo, los hacemos con mucha ilusión. El 1 de octubre está aquí mismo y las energías las vamos a gastar en eso y no en llevarnos a un debate que no nos interesa", ha concluido.