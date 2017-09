Rajoy alerta de que la mejoría económica no permite “jugar al pan para hoy y hambre para mañana”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, alertó este sábado de que la mejoría económica no permite "jugar al pan para hoy y hambre para mañana", por lo que reclamó mantener las directrices de la política económica que ha permitido iniciar esa recuperación.

Rajoy clausuró la Interparlamentaria de PP en la localidad valenciana de Alboraya y dedicó el final de su intervención a hacer un balance de la situación económica de cara al inminente debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Aseguró que al finalizar este año habrá 500.000 personas más trabajando que en enero, la economía española será más competitiva y el sector turístico estará entre los tres primeros del mundo. Una vez mantenido el gasto social, explicó, ahora el Gobierno va a "dar un empuje" a las inversiones en infraestructuras.

"Queda mucha tarea pendiente", y por ello alertó de la necesidad de tener "cuidado" con algunas afirmaciones que escucha. "No estamos para grandes alegrías, vamos mucho mejor pero hay que ser prudentes" y no volver a las medidas que generaron la crisis y que "tantos esfuerzos" han costado. "No juguemos al pan para hoy y hambre para mañana, porque ya sabemos cómo funciona eso", alertó.

Rajoy aseguró que de cara al debate de los Presupuestos el Gobierno mantiene su disposición al diálogo y hablará "con todos" con la esperanza de que el interés general de España prevalezca sobre asuntos "menores y mezquinos".

Justo cuando Ciudadanos intensifica la presión sobre el PP para limitar los mandatos del presidente del Gobierno, Rajoy aprovechó este acto para subrayar que se encuentra "en forma" y pidió a los cargos públicos del partido que sigan trabajando "con sentido común", con "buenas maneras" pero también con firmeza en sus convicciones.

Les llamó expresamente a ganar las elecciones municipales y autonómicas de 2019 con mayoría suficiente para evitar que "coaliciones de perdedores vuelvan a asumir responsabilidades que no les dieron los ciudadanos", como pasó en la Comunidad Valenciana.

