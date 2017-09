El congreso provincial del PSOE será el 21 de octubre y los precandidatos necesitarán el 20% de avales

2/09/2017 - 14:48

El PSOE de Málaga ha convocado su Congreso Provincial Ordinario, que se celebrará el 21 de octubre, y ha aprobado el calendario de primarias para renovar su liderazgo. La convocatoria del cónclave, según lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de los Estatutos Federales del 39 Congreso, se ha aprobado con el 86,1 por ciento de los votos --155 votos--, 12,7 por ciento en contra --23 votos-- y un 1,1% de abstenciones --dos votos--.

MÁLAGA, 2 (EUROPA PRESS)

Esto supone que el proceso se va a desarrollar "conforme a lo establecido en los estatutos y reglamentos federales aprobados en el 38 Congreso Federal, por lo que los precandidatos que quieran presentarse formalmente a las primarias deberán reunir como mínimo un 20 por ciento de avales de la militancia de la provincia", según han informado desde el PSOE en un comunicado, tras el Comité Extraordinario, celebrado este sábado.

La convocatoria del Congreso Provincial, la Comisión de Garantías Electoral, la elección de representantes del Comité Provincial para la defensa de la gestión de este órgano ante el congreso y de representantes del comité para la comisión del sorteo de los miembros que formarán parte de la Comisión de Credenciales del Congreso Provincial se ha aprobado con un 99 por ciento --178 votos a favor, uno en contra y una abstención--.

Así, se ha fijado para los días 4 y 5 de septiembre la presentación de precandidaturas; desde el 6 hasta el 16 de septiembre la recogida avales; entre el 16 y el 20 de septiembre, proclamación y recursos; del 21 al 30 de septiembre, la campaña de información de los candidatos, y el 1 de octubre la jornada de votación a la Secretaría General.

Entre el 5 y el 8 de octubre se celebrarán las asambleas para la elección de delegados y delegadas al Congreso Provincial y la presentación de enmiendas y el 21 de octubre, el Congreso Provincial.

El actual secretario provincial, Miguel Ángel Heredia, no optará a la reelección, y hasta ahora han anunciado que optarán a liderar el PSOE malagueño el actual delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo; la alcaldesa de Benaoján, Soraya García Mesa; y el que fuera portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Rafael Fuentes, del sector más cercano al actual líder del PSOE, Pedro Sánchez.

PROCESO PARA HACER MÁS FUERTE AL PSOE

El secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha pedido a los miembros del comité que este proceso "sirva para hacer mucho más fuerte al PSOE de Málaga". "Con alturas de miras, debate de ideas para profundizar en soluciones reales a nuestros problemas, con respeto, con ejemplaridad", ha agregado.

"La pluralidad de opiniones debe reforzar al partido y no al contrario. Nadie puede imponernos pensar u opinar lo mismo, pero todos debemos actuar unidos. En este momento político, el PSOE necesita mucha generosidad, comprensión y solidaridad entre compañeros y compañeras", ha asegurado.

Heredia ha explicado en este comité, el último al que ha asistido como secretario general del PSOE de Málaga, las razones por las que no opta de nuevo a la Secretaría General del PSOE malagueño.

"Ha sido resultado de una decisión personal madurada a lo largo de los últimos meses y que se ciñe a la responsabilidad más importante que tengo en este momento: promover, dando un paso al lado, la renovación de los liderazgos con lealtad al partido y a la ciudadanía, una vez que doy por concluida la tarea que me planteé en julio 2008", ha expuesto.

Al respecto, ha agregado que se ha "decantado por reafirmar con hechos mi convicción política de que los proyectos son colectivos y de que éstos están por encima de las personas y de sus intereses políticos propios".

En paralelo, ha reconocido que el partido ha cambiado, lo que "no implica que hayamos renunciado a la experiencia ni la participación de los más veteranos". "Tampoco la renovación implica un acierto en sí misma, pero si era una condición para avanzar en nuestro proyecto político. Se necesitaban nuevas energías y visiones", ha asegurado.

"Málaga abrió ese proceso de cambio generacional, que al final se ha impuesto en la política española, y lo hemos hecho siempre con el respeto al trabajo de quienes nos precedieron y la consideración de su servicio al partido y a la sociedad malagueña, buscando en los últimos años una conjunción de juventud y experiencia", ha afirmado.

El dirigente socialista ha agradecido a los miembros del comité su compromiso. "Llevad mi agradecimiento a vuestras agrupaciones. Gracias a los alcaldes, portavoces, secretarios generales de las agrupaciones, a las organizaciones sectoriales, al grupo de la Diputación, al grupo parlamentario, a los miembros del gobierno andaluz, pero especialmente a la militancia", ha dicho.

"He recibido su cariño y su comprensión, he recibido su apoyo, he escuchado sus críticas, sus consejos y sus preocupaciones. Nueve años dan para mucho. Los aciertos han sido un fruto colectivo. Los errores los asumo yo", ha concluido.