Bonig advierte de que el PPCV usará "todos los instrumentos legales" para hacer "respetar" la Justicia en educación

2/09/2017 - 15:11

Asegura: "No necesitamos pancartas para cambiar el modelo de financiación sino acuerdos, votos y trabajo"

VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha asegurado este sábado que los 'populares' valencianos "no van a dejar de defender la libertad de los padres a la hora de decidir el tipo de educación y la lengua que quieren para sus hijos". "Vamos a usar todos los instrumentos legales para que la Justicia sea respetada. Ninguna artimaña legal nos va a parar", ha advertido en su intervención en la clausura de la Interparlamentaria del PP en Alboraya, en la que ha participado junto a Mariano Rajoy.

Bonig se ha pronunciado en estos términos tras la aprobación este viernes por parte del Consell del decreto ley sobre plurilingüismo que se aplicará en el curso 2017-2018 para los niños de 3 años y en las aulas experimentales de dos años, a los que oferta tres programas lingüísticos.

A su juicio, "en esta política de baja calidad que nos toca vivir, donde se premia el ataque personal en lugar de la confrontación de modelos, los nuevos gobiernos, los llamados gobiernos del cambio, gobiernan desde el odio y el rencor, en lugar de gobernar para todos" y ha añadido que, mientras "algunos se empeñan en enfrentar a los ciudadanos según comulguen o no con sus ideas, negando el Estado de Derecho", los 'populares' "trabajamos por la unidad, la cohesión, el crecimiento, la economía y el bienestar de las personas".

Bonig ha alertado de que "la izquierda errática del PSPV y el nacionalismo de Compromís han puesto su foco en la Comunitat Valenciana, intentando instaurar aquí el mismo modelo que en Cataluña".

"Empezaron por la educación, el arma más poderosa para cambiar una sociedad. Eliminaron la elección de los padres para elegir centro escolar para sus hijos, atacaron a la educación concertada eliminando aulas, y en tercer lugar intentaron imponer un modelo de chantaje lingüístico, que enmascaraba la inmersión lingüística que ha llevado el nacionalismo a Cataluña", ha apuntado.

Ante esto, ha añadido, "la sociedad valenciana, no el PP, acudieron a los tribunales que dijeron que ese decreto vulneraba derechos fundamentales, no respetaba la igualdad y era nulo". Sin embargo, ha criticado que la Generalitat "frente a una sentencia judicial, dijo lo mismo que los nacionalistas catalanes: que los tribunales no pueden ser una segunda cámara y los magistrados no se han presentado a las elecciones". "Lo mismo que dicen en Cataluña. Pero sin Estado de derecho no hay democracia", ha recalcado.

A su juicio, el decreto ley de plurilingüismo aprobado este viernes por el Consell "pretende burlar la sentencia judicial" del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que había paralizado cautelarmente el anterior, pero ha advertido de que el PPCV "no va a dejar de defender la libertad de los padres a la hora de decidir el tipo de educación y la lengua que quieren para sus hijos. Ninguna artimaña legal nos va a parar". "BANCO DE EXPERIMENTOS"

Bonig ha criticado en su intervención que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, "no tengan dinero para pagar la dependencia, ni para hacer una sola obra, ni para reducir las listas de espera o para pagar los centros especiales de empleo y, sin embargo, creen más agencias y organismos administrativos y tengan dinero para pagar una televisión pública con la que difundir su ideología, 55 millones de euros este año y 120 el año que viene. Mientras, hay niños en barracones".

Para la líder popular, "intentan convertir la Comunitat Valenciana en un banco de experimentos de la izquierda y del nacionalismo más sectario y radical. Ahora toca aplicar aquí, en sus imaginarios Paisos catalans, el proyecto iniciado en Cataluña".

Sobre financiación, ha admitido que la Comunitat Valenciana está "mal financiada" aunque ha hecho hincapié en que "ahora lo decimos todos, antes solo lo decíamos algunos". "Los que hoy exigen, cuando en 2009 el PSOE aprobó un modelo de financiación que margina a esta Comunitat, entonces callaban y aplaudían por un sistema que hoy sabemos que perjudica a todos los valencianos", ha subrayado.

En esta línea, ha señalado la necesidad de cambiar el modelo de financiación y ha agradecido a Rajoy "que haya iniciado el proceso", aunque ha advertido al Consell de que "no es el momento de manifestaciones ni de pancartas". "Es el momento de sentarse, de diálogo y acuerdo, de negociar y trabajar. Hay que ir a trabajar al Consejo de Política Fiscal para llegar a un acuerdo y poder cambiar el modelo en el Congreso".

Así, ha reiterado su apoyo a Puig para cambiar el modelo: "El PPCV estará con usted porque quiere cambiar esta Comunitat pero siéntese, acordemos y negociemos", ha indicado Bonig, quien ha agregado que en la actualidad la Comunitat Valenciana "está mejor gracias a las políticas del PP" porque "en los últimos tiempos se han puesto en marcha inversiones y obras que --José Luis Rodríguez-- Zapatero paralizó en su día y nosotros hemos puesto en marcha".