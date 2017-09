Reyes Fernández pide a los jóvenes que crean "en la unidad de España" y asegura que el 1-O "no habrá referéndum"

2/09/2017 - 15:18

La secretaria general de NNGG de España, Reyes Fernández, ha pedido a los jóvenes que crean "en la unidad de nuestro país" para evitar "la gravedad que supondría la ruptura de España" y ha recordado que el próximo 1 de octubre no habrá referéndum porque "no lo vamos a permitir".

LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)

Reyes Fernández ha realizado estas declaraciones en Logroño hasta donde ha acudido para participar en la clausura del XIV Congreso regional de NNGG La Rioja donde se ha elegido a Rubén Gutiérrez como nuevo presidente regional en sustitución de Carmen Duque.

Durante una breve intervención, Reyes Fernández ha querido resaltar que "desvincularse de nuestro país supondría una gran pérdida de posibilidades para los jóvenes". Además, "salirse de la órbita europea sería el mayor de los errores al igual que lo es echarle un pulso a la Ley".

Aún así, también ha querido "tranquilizar" a los jóvenes españoles porque "el desafío independentista no es ni contra Mariano Rajoy ni contra el PP, este referéndum y este capricho de algunos es contra la Ley y contra todos los españoles". Por ello, ha sentenciado, "el 1 de octubre no va a haber referéndum porque no lo vamos a permitir".

"Mientras gobierne el PP -ha continuado- España y la soberanía nacional están garantizados y nuestro sistema democrático no se va a poner en duda por el capricho de unos pocos".

LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

En otro orden de asuntos, Reyes Fernández también se ha querido referir a la lucha contra el terrorismo. En este sentido, ha indicado, "tras combatir a ETA ahora vamos a combatir el terrorismo yihadista" y para ello "pedimos confianza" además de "agradecer y reconocer el trabajo y el esfuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado".

Además, "también pedimos prudencia y responsabilidad porque la clave para la lucha contra el terrorismo es la unidad de todos los demócratas" y ha recordado que "los únicos culpables de los ataques terroristas son solo los propios asesinos".