Cs critica al Govern por las correcciones en la exigencia del conocimiento del catalán en plazas sanitarias

2/09/2017 - 16:47

El portavoz de Cs Baleares, Xavier Pericay, ha criticado al Govern por las correcciones realizadas esta semana sobre la exigencia del conocimiento del catalán para acceder a plazas sanitarias.

PALMA DE MALLORCA, 2 (EUROPA PRESS)

Así lo ha informado la agrupación política este sábado en un comunicado en el que ha explicado que este martes se publicó en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) una corrección de errores por parte de IB-Salut en relación a la exigencia del catalán tras recibir la protesta de MÉS.

"Lo que puso en pie de guerra a uno de los socios del Govern, Més per Mallorca, no era el error que ahora supuestamente se ha enmendado; era la resolución por la que se dispensaba de este conocimiento al personal estatutario del subgrupo A1, o sea, a médicos y enfermeros", ha añadido Pericay.

Asimismo, este sábado se ha publicado una nueva corrección, por lo que la dispensa del conocimiento del catalán afectará solo a los futuros auxiliares de enfermería.

"Este Govern no solo se salta sus propias leyes cuando le conviene, sino que, en caso de rectificar, lo hace siempre en contra del más débil", ha declarado Pericay.

En esta línea, el portavoz ha manifestado que "anteponer el conocimiento acreditado de una de las dos lenguas oficiales a lo que son las necesidades asistenciales del IB-Salut no tiene más que un nombre: el de barbaridad".

Por último, desde Cs han insistido en que el catalán debe ser un mérito y no un requisito. "Con tanta contradicción e inconsecuencia, este Govern no para de evidenciar que no está a la altura de lo que la gran mayoría de ciudadanos de Baleares requieren y demandan", ha concluido.