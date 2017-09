El Instituto Aragonés de Fomento y Podoactiva favorecen la formación especializada en innovación y tecnología

2/09/2017 - 17:39

El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y Podoactiva favorecerán, a través de un convenio, la formación especializada en innovación y tecnología. De esta forma, la empresa oscense de podología da un nuevo paso en su búsqueda de la "excelencia", según pone de manifiesto en sus congresos nacionales.

ZARAGOZA, 2 (EUROPA PRESS)

Este acuerdo llega después de que el IAF, dependiente del Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, pusiera en marcha un programa de formación especializada en el ámbito de la Innovación y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El objetivo es dotar de habilidades específicas en estas materias a recién egresados y estudiantes de último año de carrera.

La formación y cualificación de estos jóvenes a través de este programa se lleva a cabo en el seno de las empresas que desarrollan su actividad en los parques tecnológicos de la Comunidad Autónoma.

El 30 de abril de 2017 y el 3 de mayo de 2017 se formalizaron sendos convenios marco de colaboración entre el IAF y las dos universidades de la Comunidad --Universidad de Zaragoza y Universidad San Jorge-- en materia de formación especializada en el ámbito de la Innovación y las Tecnologías, por el que se coopera entre las dos instituciones para formación especializada de licenciados y estudiantes de último año de carrera en diversos ámbitos relacionados con la innovación y las nuevas tecnologías por medio de la figura de becarios.

A aquellos convenios marco se añade este convenio específico con la sociedad Podoactiva, instalada en el parque tecnológico Walqa de Huesca, para que el personal seleccionado pueda realizar prácticas como becarios por un periodo máximo de 12 meses. El coste de las becas y la seguridad social se financia a partes iguales entre el IAF y la empresa firmante (cuantía de la beca 810 euros al mes). Además, la empresa se compromete a contratar al menos al 40 por ciento de los becarios a la finalización del periodo de formación.

Este convenio no conlleva compromiso presupuestario, ya que no hay obligación económica o contrapartida concreta, puesto que hasta que no se haya firmado el contrato específico con la empresa, ésta no podrá hacer la solicitud de los becarios que crea necesario contratar y dicha solicitud deberá ser atendida por parte del Instituto Aragonés de Fomento, en vista de la disponibilidad presupuestaria y de la ejecución del presupuesto correspondiente a cada ejercicio.