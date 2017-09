Urizar asegura que la oferta de colaboración del PNV a EH Bildu "no es sincera" porque sus socios son el PSOE y el PP

2/09/2017 - 18:39

Reprocha a los 'jeltzales' que con su postura ante el proceso catalán se hayan convertido en el "niño bueno" de Rajoy

VITORIA, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario general de EA, Pello Urizar, ha asegurado que la oferta de colaboración del PNV a EH Bildu "no es sincera", dado que la formación jeltzale "ya ha dejado claro que prefiere pactar con el PSOE y el PP". Además, ha reprochado al PNV que en cuestiones como el proceso soberanista de Cataluña, se limite a actuar como el "niño bueno" del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy.

Urizar ha respondido este sábado, en un acto de Eusko Alkartasuna celebrado en Vitoria, a la oferta de colaboración que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, trasladó este pasado viernes a EH Bildu, coalición a la que pertenece EA.

Ortuzar se dirigió a la coalición soberanista para asegurarle que "si deja de mirar de reojo a Podemos y de tener miedo a ELA", tendrá la "mano tendida" del PNV para "hablar, colaborar y trabajar" por Euskadi.

El líder de EA ha cuestionado que ésta sea realmente la voluntad del PNV, al que ha reprochado que plantee esta propuesta "mientras intenta justificar sus acuerdos con el PSOE y el PP".

REUNIONES PNV-PP

"No son sinceros. No ha sido EH Bildu la que les ha obligado a pactar con el PP. No es EH Bildu la que les ha programado reuniones con el PP en octubre para ahondar en ese pacto", ha manifestado, en referencia a los diversos acuerdos alcanzados en los últimos meses entre los 'jeltzales' y el Partido Popular.

Urizar ha asegurado que el PNV no hace más que "ofertas vacías", y ha recordado que EH Bildu pidió al partido 'jeltzale', al inicio de esta legislatura, que a la hora de buscar socios optara entre un modelo de "progreso y cambio con EH Bildu", y una fórmula "para mantener el 'statu quo' y la situación de dependencia con España con el PSOE y el PP".

El dirigente de EA ha lamentado que el partido de Andoni Ortuzar se haya decantado por la segunda de estas opciones, y le ha reclamado que ahora "no escurra el bulto haciendo ofertas" a EH Bildu. "No se puede estar con el PSOE y con el PP, y querer estar también con EH Bildu", ha advertido.

Urizar, que ha recordado que el objetivo de su partido es lograr la independencia de Euskadi, ha lamentado que el PNV diga que "respeta" el proceso soberanista catalán, cuando "en la práctica se están comportando como el niño bueno de clase". "Se han convertido en la alternativa 'sensata' al proceso catalán. Se han convertido en el ejemplo a seguir para Rajoy", ha denunciado.