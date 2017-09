Cuelgan una 'estelada' en la plaza de Cantarranas durante las Fiestas de Valladolid

2/09/2017 - 18:56

La organización juvenil castellanista Yesca ha difundido la colocación de una bandera independentista catalana, la conocida como 'estelada', en uno de los balcones de la plaza de Cantarranas de Valladolid, que celebra las Fiestas patronales.

VALLADOLID, 2 (EUROPA PRESS)

A través de su cuenta de Twitter (@yescaValladolid), la agrupación ha publicado este viernes una imagen de una fachada de esta céntrica plaza vallisoletana en la que colgaban, de un balcón, la enseña estelada catalana y, de otro, el pendón estrellado de Castilla, uno de los símbolos del castellanismo nacionalista de izquierdas.

En el mensaje se recuerda la figura de la fallecida Doris Benegas, abogada y dirigente de Izquierda Castellana, se muestra el apoyo a la "República Catalana" y a la lucha contra el fascismo.

Bajo las banderas se ha colocado también una pancarta, con el logotipo de Yesca, con el lema de concienciación ante las agresiones sexistas 'No es No' y con la frase "no se han muerto, las han asesinado".