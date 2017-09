La compañía británica Men in Coats y los italianos Bubble on Circus, mañana en el Festival

2/09/2017 - 21:03

La compañía británica Men in Coats y los italianos Bubble on Circus, actuarán este domingo, 3 de septiembre, en el II Festival Internacional de Circo de Camargo-CIRCAM.

CAMARGO, 2 (EUROPA PRESS)

Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y coordinado por Arte en Escena, el certamen viene ofreciendo desde el viernes por calles y plazas del casco urbano Maliaño-Muriedas numerosos espectáculos gratuitos a cargo de prestigiosas compañías de renombre.

En la jornada de clausura, la formación catalana Passabarret ofrecerá dos propuestas de ocio ya que a las 12 horas en el Parque Lorenzo Cagigas tendrá lugar su 'Taller de Circo La Berta' ideado para que hijos y padres puedan jugar juntos.

Y a las 13:30 horas en la Plaza de Fombellida en Cros el espectáculo 'Tandarica Circus' con un regusto clásico, zíngaro y lleno de elementos sorpresa en el que cuatro payasos que "están como un cencerro" harán números disparatados para satisfacer al público.

La zona peatonal de la calle de la Constitución acogerá el domingo a las 18 horas el espectáculo homónimo de la compañía británica Men in Coats.

Se trata de una mezcla de bufonería e ilusionismo visual a cargo de unos auténticos maestros del entretenimiento no verbal no solo en el Reino Unido, sino en medio mundo, gracias a sus gags llenos de inventiva, destreza y emoción, que han sido galardonados y aplaudidos en el Festival de Comedia de Melbourne (Australia), en el Festival de Artes de Comedia en Moers (Alemania) y han sido invitados a la Royal Variety Show de la BBC y diversas cadenas televisivas, además de obtener el Hackney Empire's New Act of the Year.

Posteriormente, los italianos Bubble on Circus pondrán en escena en la Plaza de Fombellida en Cros a las 19 horas 'El soplido mágico', espectáculo que ha recorrido países como Italia, Francia, Japón, Argentina, Corea del Sur, Alemania, Suiza, China, Austria, Holanda, Portugal, Chile, Bélgica, o Eslovenia.

Las grandes protagonistas serán las efímeras y delicadas pompas de jabón en una actuación sin palabras y una historia sorprendente y poética protagonizada por dos entrañables personajes que introducirán al público en el mágico mundo de las pompas variopintas, como pompas de humo, pompas gigantes, minúsculas, voladoras, luminosas con efectos mágicos cómicos, etc.

Como broche a la presente edición del Festival Internacional de Circo de Camargo, la Plaza de la Constitución acogerá a las 20 horas el espectáculo 'Ludo' de la compañía andaluza del mismo nombre en el que siete personajes protagonizarán juegos reconocibles entremezclados con técnicas circenses como la báscula, equilibrios, acrobacia o malabares, y que además de ser un espectáculo recomendado por la Red Nacional de Teatros y Auditorios, ha logrado el Premio PACA del Circo Andaluz 2016 en las categorías Mejor Espectáculo de Sala, Mejor Dirección, y Mejor Música Original, así como el galardón al Mejor Espectáculo de Circo en los Premios Lorca del Teatro Andaluz.