La Audiencia ratifica que el exconsejero Antonio Fernández sólo será juzgado una vez por los ERE

3/09/2017 - 10:47

La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un nuevo auto en el que ratifica que el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández se someterá a un único juicio por el caso de los ERE fraudulentos, en concreto el que se inicia en diciembre próximo contra 22 ex altos cargos, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por la pieza 'política' del caso.

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

En un auto fechado el 8 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima confirma el criterio establecido con anterioridad para Antonio Fernández y los ex directores de IDEA Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano, y acuerda que el ex consejero sólo se someterá al juicio por la pieza 'política' de los ERE, dejando sin efecto su procesamiento en relación con las ayudas a Calderinox.

Este nuevo auto se suma al dictado el pasado 21 de julio, cuando la misma Sala dejó sin efecto el procesamiento de Antonio Fernández en relación con las subvenciones a Surcolor/Surcolor Óptica, lo que permitirá a la juez María Núñez Bolaños archivar decenas de piezas relacionadas con ayudas de los ERE que se hayan considerado irregulares únicamente por el procedimiento empleado para su concesión pero en la que no se han detectado otros factores como la presencia de intrusos.

Pues bien, la Audiencia relata en este auto consultado por Europa Press que, en el caso de Calderinox, se investiga "un presunto desvío de fondos públicos de la Junta para la financiación irregular del plan de prejubilaciones derivado de la aprobación" del ERE de la empresa.

A juicio de la Sala, el contenido del auto de procedimiento abreviado dictado en el procedimiento específico --pieza 'política' de los ERE--, "puesto en relación con el dictado en este procedimiento y las calificaciones de las acusaciones en aquel, comprende en cuanto al apelante el total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales" por parte de la Dirección de Trabajo entre 2000 y 2010 del programa 31L y 22E.

La Audiencia manifiesta que, "aunque en el procedimiento específico no se descienda por quienes debieron hacerlo a la concreta identificación de las ayudas, lo cierto es que aquel procedimiento se dirigió contra él por todas las ayudas concedidas conforme al plan en cuya ideación participó con conocimiento de los pagos que a su virtud se realizaron, existiendo una identidad de hechos aunque no fueran del todo precisados en aquella resolución".

"DUPLICIDAD DE PROCESOS"

Por ello, entiende que "tiene razón el apelante cuando se queja" de que los hechos objeto de las diligencias previas abiertas por el ERE de Calderinox "deben entenderse comprendidos en el conjunto de hechos por el que es acusado" en la pieza 'política' de los ERE.

En esta línea, la Audiencia agrega que "la situación procesal generada consiste en una duplicidad de procesos sobre los mismos hechos en tramitación todavía en la primera instancia, estando uno de ellos (que engloba otros hechos más y, en consecuencia, una mayor variedad de sujetos pasivos) en condiciones de que se celebre el juicio oral en tanto el segundo --la presente causa-- al dictarse la resolución recurrida aún se hallaba en fase de instrucción".

Por ello, considera que "la solución jurídica que entendemos más adecuada debe ser la de dejar sin efecto la dirección del procedimiento contra" el ex consejero en esta causa, "sin que ello impida que, en su caso, pueda ser oído en declaración de estimarse necesario para el esclarecimiento de los hechos, lo que obviamente deberá hacerse en una condición que garantice que no se vea obligado a declarar en su contra en tanto sea definitivamente y en firme enjuiciado en el otro proceso".