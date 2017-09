Cs pedirá explicaciones al Gobierno andaluz en el Parlamento por las "puertas giratorias" con exconsejeros

3/09/2017 - 10:54

El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía está preparando una iniciativa, que podría sustanciarse en el Pleno o en comisión, para pedir explicaciones al Gobierno andaluz sobre las "puertas giratorias" que, a su juicio, suponen los nombramientos en la administración andaluza de cuatro de los cinco exconsejeros que salieron del Ejecutivo andaluz en la última remodelación llevada a cabo, la realizada el pasado mes de junio.

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado a Europa Press el secretario general del grupo parlamentario de Cs, Sergio Romero, quien ha apuntado que su partido quiere conocer cuáles son los criterios que han llevado al nombramiento de los extitulares de Salud, de Educación, de Agricultura y de Empleo, Aquilino Alonso, Adelaida de la Calle, Carmen Ortiz y José Sánchez Maldonado, respectivamente, en cargos de dirección de la administración andaluza.

Como se recordará, tras salir del Gobierno andaluz, Alonso ha sido nombrado director de la Agencia de la Energía Andaluza; De la Calle, presidenta de Corporación Tecnológica de Andalucía; Ortiz, presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería; y Sánchez Maldonado, rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

"No es habitual sacar de golpe a cinco miembros del Consejo de Gobierno y que a cuatro de ellos los mandes a otros cargos dentro de la administración andaluza, es algo que llama mucho la atención", ha señalado Romero, quien ha advertido de que "lo mínimo" que puede hacer Cs como partido de la oposición es "preguntar en base a qué se han tomado esas decisiones y si ha habido sentido común".

Tras preguntarse qué méritos han tenido estas personas "a las que se saca de un gobierno porque no se está satisfecho con su rendimiento", el dirigente de Cs ha querido dejar claro que su grupo no busca la "confrontación" sino conocer los motivos de estos nombramientos y que los entes instrumentales no se conviertan en "cementerios de elefantes".

Romero, que se ha mostrado convencido de que cualquier andaluz estaría "encantado" de que Cs pida explicaciones por este tipo de cuestiones, se ha preguntado por qué que un profesional de "destacado prestigio" en el ámbito sanitario como Aquilino Alonso "pasa a dirigir la Agencia Andaluza de la Energía".

Sobre el hecho de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, negara esta semana que estos casos fueran considerados como "puerta giratoria" argumentando que no se van al sector privado para beneficiarse de una regulación que hayan podido hacer, Romero sí ha considerado que se trata de "puerta giratoria" porque "se les cierra una puerta y se les abre otra".

"Salen de un sitio para entrar en otro", ha afirmado el secretario general del grupo parlamentario de Cs, quien ha defendido la necesidad de delimitar y analizar qué puede ser entendido como puerta giratoria y qué puede ser aceptado por la sociedad.

En su opinión, "no se puede negar que alguien que sale de un Consejo de Gobierno pueda tener oportunidades laborales, pero sí hay que dar un rigor a las cosas y que los andaluces sepan qué criterios ha habido".