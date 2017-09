Tribunales.- La Audiencia reanuda este lunes el juicio contra Lopera por su gestión del Betis

3/09/2017 - 11:46

La Audiencia Provincial de Sevilla reanudará este lunes, una vez finalizado el mes de agosto, el juicio contra el expresidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, para quien la Fiscalía de Sevilla solicita tres años de cárcel por un presunto delito de apropiación indebida en su gestión del club.

De este modo, y tras el 'parón' de agosto, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla retomará este lunes el juicio contra Manuel Ruiz de Lopera, vista oral que comenzó el pasado día 18 de abril con las cuestiones previas y de la que se han celebrado ya una decena de sesiones.

El juicio contra Lopera se reanudará en espera de que se plasme formalmente un acuerdo entre su defensa, la Fiscalía, el Betis y las acusaciones que ejercen las asociaciones Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos, pues Béticos por el Villamarín seguiría rechazando dicho pacto.

Durante su declaración en el juicio, cabe recordarlo, Lopera aseguró que "no se ha enriquecido" con el Betis, que, al contrario, le "ha costado muchísimo dinero", y negó igualmente haber incrementado su patrimonio. "En absoluto", dijo.

De este modo, Lopera se acogió a su derecho constitucional a no responder a las preguntas del Ministerio Público y del resto de partes personadas y únicamente contestó a la cuestiones planteadas por su abogada, Encarnación Molino, a la que dijo que "nunca" ha tenido un sueldo en el Betis y que su objetivo siempre ha sido "luchar" y "pelear" por el "bien" del club, de forma que no le ha querido causar ningún perjuicio al Betis. "Antes me muero", aseguró.

De este modo, comenzó su declaración señalando que es simpatizante del Betis "desde que nació" y que "nunca" ha tenido interés en ser directivo o presidente del club, al que llegó en el año 1992, poniendo sus fincas como garantías "para que entrara en el plan de saneamiento y salvarle la vida".

DEUDA DE 4.000 MILLONES DE PESETAS

"Farusa tuvo que comprar todas las acciones del Betis porque nadie las quería y para salvarle vida", subrayó Lopera, que afirmó que la situación económica del Betis en esa época "era malísima", con una deuda de más de 4.000 millones de pesetas y con el campo vendido "a las empresas de González de Caldas". "No tenía ni campo, pero ahora ahí lo tenéis", resaltó.

Lopera añadió que el Betis "no tenía ni derechos televisivos" y no tenía dinero "ni para viajar", por lo que "tuve que ponerlo todo de mi bolsillo", mientras que sus empresas Tegasa y Encadesa "tenían que avalar" todas las operaciones que realizaba el club porque "si no los bancos no le daban ni una sola peseta".

Al hilo de ello, el expresidente del Betis aseguró que Tegasa y Encadesa "han manejado muchos millones, más de 200 millones de euros, y todos en favor del Betis", añadiendo que "nunca hemos pretendido ganar una sola peseta del Betis porque no lo necesitamos" y relatando los "importantes" fichajes que se realizaron en su época, "y no los que tiene ahora, con perdón".

LOS FICHAJES DE DENILSON O ALFONSO

En este punto, Manuel Ruiz de Lopera se refirió a los 33 millones de dólares pagados por Denilson o los 1.000 millones de pesetas abonados por Alfonso, Benjamín o 'Ito', todos los cuales los avaló personalmente porque, "si no, no venían", y a las obras realizadas para ampliar el estadio o la ciudad deportiva, que no tenía ni vallas, lo que provocaba que los vecinos llevaran allí a sus perros para hacer sus necesidades.

Lopera, que dijo que sus empresas han avalado al Betis "por más de 300 millones de euros" y añadió que actualmente se encuentra embargado por el Benfica y por el Zaragoza a raíz del fichaje de Sergio García, indicó que él tomaba todas las decisiones y los otros acusados únicamente recibían instrucciones suyas y firmaban lo que les decía.

Cabe recordar que la abogada de Lopera ha solicitado la libre absolución de su patrocinado porque "no ha existido disposición, apropiación ni apoderamiento de fondos" de la entidad "ni se ha producido enriquecimiento o beneficio alguno" para él y su entorno familiar.

CONCLUSIONES PROVISIONALES

En su escrito de conclusiones provisionales, la letrada pone de manifiesto que Lopera "no es responsable de ningún delito" porque, además, "no ha incumplido sus deberes de diligencia, ni se ha extralimitado en sus funciones, ni ha realizado actuaciones en detrimento económico" del Betis, al que "no ha provocado perjuicio alguno".

Frente a ello, la Fiscalía solicita para el expresidente del Betis tres años de cárcel por un presunto delito continuado de apropiación indebida en su gestión del club, mientras que también le pide pagar una multa de 2.700 euros y abonar una indemnización de 3,6 millones de euros. De forma alternativa, interesa condenarlo a dos años de prisión por un delito también continuado de administración desleal.

En su escrito de acusación, la fiscal, que solo acusa a cuatro de los ocho procesados, solicita que Lopera abone al Betis de forma conjunta y solidaria junto al también acusado Guillermo Molina Pérez 591.017,41 euros en concepto de indemnización, y subsidiariamente que se condene al pago de dicha cantidad a Tegasa.

Asimismo, reclama que paguen 3.078.742,84 euros al Betis, cantidad de la que deben responder solidariamente como "cómplices" María Teresa González Martínez y Mercedes Ferraro. La Fiscalía pide también que se condene a Encadesa al pago de esta segunda cantidad de manera solidaria con los dos primeros acusados, y a Farusa solidariamente por 450.759,08 y 592.593,93 euros, y a Frigimueble solidariamente en 90.151,82 euros.