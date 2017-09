Villacís duda que salga adelante el 'plan anticoches' y critica que "todo" se decide de "forma no participada"

3/09/2017 - 13:38

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este domingo que estudiarán y debatirán el 'plan anticoches' de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, si bien ha aseverado que duda "mucho" que salga adelante".

Así lo ha manifestado Villacís en declaraciones a los periodistas junto al Templo de Debod tras ser preguntada por el Plan A de Calidad del Aire, cuyo objetivo es que se reduzcan un 50 por ciento las emisiones causadas por la movilidad urbana. Entre algunas medidas está la prohibición de la circulación en torno a la Puerta del Sol, para el año 2018.

"Hay que reordenar muchas cosas en esta ciudad pero, también, entendemos que este Ayuntamiento debe poner de su parte y ofrecer alterativas que no sabe, sólo sabe prohibir. Por tanto, lo estudiaremos, lo debatiremos, y dudo mucho que pueda salir adelante", ha vaticinado.

Asimismo, Villacís ha indicado que este Gobierno "todo lo decide de forma no participada", como por ejemplo, se ve, a su juicio, con la peatonalización de la calle Galileo. "El Gobierno tuvo que dar marchas atrás porque los vecinos han dicho que no les han consultado y no han tenido ningún respaldo", ha recordado.

Sin embargo, la portavoz de la formación naranja en el Consistorio considera que en Madrid "hay que combatir la contaminación", pero lo que hace el Ayuntamiento, a su parecer, "es hacer que resida toda la carga y toda la responsabilidad y todas las prohibiciones en los ciudadanos".

Por último, Villacís ha criticado que han visto cómo "las subvenciones para que haya taxis ecológicos no llegan" o que no hayan puesto en marcha ningún parking disuasorio, a pesar de que "llevan presupestándolos dos años".

"Todas las cosas que tienen que hacer para combatir la corrupción no las hacen y quieren que los ciudadanos y madrileños tengan una carrera de obstáculos en su día a día para llegar a sus puestos de trabajo", ha concluido.