Villacís cree que el cierre del Templo de Debod es culpa de "los caprichos" del equipo de Carmena

3/09/2017 - 14:18

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, cree que el cierre de visitas al Templo de Debod por tercer año consecutivo es "culpa de los caprichos" del equipo de Gobierno de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado Villacís en declaraciones a los periodistas junto al Templo de Debod. "Hoy estamos delante de un fiasco presupuestario. Es una de las maravillas que tiene Madrid y es mundialmente conocido y es un foco de atracción, no solo de turistas sino también de vecinos", ha criticado.

Las obras que se tenían que realizar en este monumento histórico eran relacionadas con el funcionamiento del aire acondicionado, algo que, a juicio de Villacís, no es "tan complicado".

Asimismo, la portavoz de la formación naranja en el Consistorio, ha indicado que estas obras no se han podido hacer, "porque la partida presupuestaria ha sido retenida por Hacienda como consecuencia del incumplimiento -- del delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda--, Carlos Sánchez Mato", quien, según ha explicado Villacís, "ha decidido comprarse un palacete por 104 millones el 28 de diciembre" y "hacer que con eso nos saltásemos la regla de gasto".

"Como consecuencia de estos caprichos de este equipo de Gobierno resulta que ahora tenemos un Templo de Debod que no está abierto, que tendría muchas vistas de turistas y también de vecinos. Este es un ejemplo más y muy visible de una maravilla que tenemos en Madrid y no es visitable porque Ahora Madrid no sabe gestionar" ha criticado.

Por último, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento ha pedido al equipo de Gobierno "que piense menos en sus batallas ideológicas" con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "que parece ser que le entretiene al señor Sánchez Mato" y que "piense más en los madrileños".