Alfombristas de tres continentes se reúnen a favor de la paz en la Praza do Obradoiro, la meta del Camino de Santiago

3/09/2017 - 15:30

La Praza do Obradoiro acoge este domingo una imagen inédita con una veintena de alfombras florales realizadas por más de 200 artesanos de hasta tres continentes, reunidos por primera vez en el proyecto 'Alfombras no Camiño de Santiago, arte efémera para a paz do mundo', que cuanta con el apoyo de Turismo de Galicia.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 (EUROPA PRESS)

Las creaciones, finalizadas durante la noche después de horas de trabajo, son este domingo motivo de admiración de gallegos y turistas. Ya por la mañana, se han celebrado los actos centrales de este proyecto, con un evento simbólico por la paz en el que ha participado la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, tal y como ha indicado la Xunta en un comunicado.

La iniciativa, impulsada por Turismo de Galicia con la Comisión Internacional de Alfombristas de Arte Efémera, la Federació Catalana d'Entitats Catifaires y la Coordinadora Galega de Alfombristas Galegos, cuenta con la presencia de grupos de Italia, México, Japón, Portugal y Alemania, entre otros países.

También cuenta con representantes de Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña. Completan la lista de especialistas en estos labores artesanos de las cuatro provincias gallegas, concretamente de Bueu, Burela, Cangas, Ponteareas, Redondela, Rianxo e Ribadavia, que confeccionarán una gran manifestación artística.

"Todas las alfombras son distintas, con técnicas y materiales diferentes, pero todas comparten un sustrato común y hoy más que nunca, un objetivo único: la paz", ha afirmado Nava Castro en un acto institucional celebrado tras la misa del peregrino en el claustro de San Martín Pinario.

La directora de Turismo de Galicia ha confiado en que este mensaje, formulado "desde la tradición y la cultura en la que se expresan pueblos diversos", se expanda a lo largo de los Caminos de Santiago con los peregrinos de cerca de 170 nacionalidades que este año ya lo recorrieron.

Todas las alfombras tienen forma de vieira, como símbolo del Camino de Santiago, y juntas forman una gran manifestación artística que adquiere esta misma forma.