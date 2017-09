Marín (Cs) prevé mantener el martes la reunión con Montero para buscar un acuerdo sobre el impuesto de Sucesiones

3/09/2017 - 15:50

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, tiene previsto mantener este próximo martes día 5 la reunión anunciada por él mismo con la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, para abordar un posible de acuerdo de cara a una nueva reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía, un tributo que la formación naranja considera "injusto".

Fuentes de Cs Andalucía han confirmado este domingo a Europa Press que la referida reunión se celebrará el martes, y al respecto de este asunto, el líder de la formación naranja en Andalucía ha insistido, en una entrevista en la Cadena SER, en advertir de que, si no se alcanza ese acuerdo, Cs "no negociará" los próximos Presupuestos de la comunidad autónoma.

Marín ha argumentado que "había que conocer muchos datos antes de cerrar un acuerdo en una materia que va a suponer una merma en los ingresos de la comunidad autónoma", por lo que "hasta que no se conoció el techo de gasto y las previsiones del Gobierno de España para las comunidades autónomas y de la propia Consejería de Hacienda no parecía razonable cerrar un acuerdo sin saber exactamente hasta qué punto esto afectaría a otros proyectos de Andalucía".

"Nos dimos un plazo y en su momento le comenté a la consejera que parecía razonable que antes de cualquier posibilidad de hablar de Presupuestos tuviéramos cerrado el asunto de la reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones, y en el caso de que no fuera posible, no contara con el apoyo de Cs este año para negociar los Presupuestos", ha incidido Marín, quien ha enfatizado que "no negociaremos" dichas cuentas "si no hay acuerdo" al respecto. "El Gobierno lo sabe" y "la propia presidenta y yo lo hemos hablado", ha abundado.

El dirigente de Ciudadanos ha añadido en dicha entrevista radiofónica, recogida por Europa Press, que, tras ese encuentro personal entre la consejera y él mismo, se reunirán, "si procede", los "equipos técnicos" de PSOE-A y Cs para poder cerrar ese acuerdo, que espera que "finalmente sea posible", según ha apuntado Marín, que pretende que "prácticamente el impuesto de Sucesiones pase a la historia y en Andalucía la clase media y trabajadora no tenga que pagar por este impuesto que es injusto socialmente".

Marín ha indicado que "hemos demostrado, por activa y pasiva, que hay margen suficiente para eliminar esta injusticia". Así, ha expuesto que la reforma de este impuesto podría suponer "una reducción de ingresos de en torno a 180 millones de euros", en un contexto en el que "ha habido un aumento de los ingresos en la recaudación gracias a que hay más empleo, vía IVA e IRPF, de 770 millones en la liquidación de 2016", y cuando además, en el marco de la liquidación de 2015, "este año el propio Gobierno de España nos ha tenido que reembolsar 315 millones". Ha recordado además que "se prevé un crecimiento para 2017 de en torno a un 2,8 por ciento, lo que va a suponer un mayor aumento en los ingresos por impuestos indirectos".

"Hay un margen más que suficiente para poder, de una vez por todas, acabar con este impuesto en Andalucía", ha resumido Marín, que en todo caso ha recordado que la eliminación total del impuesto depende de "una ley orgánica que no compete a la comunidad autónoma".

MENSAJE AL PP-A

Por otro lado, y ante la intención anunciada este verano por el presidente del PP-A, Juanma Moreno, de pedir al inicio de este nuevo curso político una reunión a Marín, para abordar asuntos "vitales" para la comunidad andaluza, el dirigente de Cs ha indicado que su partido y el PP tienen modelos "distintos", y el de los 'populares' es el "de la amnistía fiscal", si bien ha señalado que, con el PP-A, desde la formación naranja mantendrán "una y 1.000 reuniones para hablar de aquellas cuestiones que consideren importantes para el futuro o el presente de Andalucía".

No obstante, ha advertido de que, "de lo que no vamos a hablar con Moreno, y me temo que para eso es para lo que quiere hablar conmigo, es de sillones y de futuro Gobierno", porque "eso no es lo que toca". "Lo que toca es hablar de mejorar el empleo en Andalucía o la calidad de la sanidad, de aumentar los servicios de dependencia, y sobre todo de dar confianza en una comunidad autónoma donde muchos inversores están empezando a llegar", ha añadido Marín, que ha concluido insistiendo en que teme que Moreno "pretenda hablar sólo de futuro". "Eso llegará cuando pasen las elecciones, pero no ahora", ha zanjado.